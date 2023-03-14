36-річна Ліндсі Лохан оголосила про першу вагітність

Однією з перших майбутню маму привітала її близька подруга Періс Хілтон.

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Американська актриса, модель, співачка та дизайнерка Ліндсі Лохан повідомила про те, що вони з чоловіком Бадером Шаммасом чекають на первістка. Радісною новиною вона поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Знаменитість опублікувала знімок, на якому зображено біле дитяче боді з написом "Coming soon…" (скоро).

"Ми щасливі та схвильовані", — зізналася Ліндсі у підписі до фото.

Серед тих, хто поспішив привітати майбутню маму – дизайнер Донателла Версаче та найкраща подруга актриси Періс Хілтон.

"Вітаю, люба! Дуже рада за тебе! Ласкаво просимо до клубу матусь", — написала блондинка, яка сама нещодавно стала матір'ю.

За словами представника Лохан, вона чудово почувається і дуже схвильована.

Ліндсі одружилася з однолітком, арабським бізнесменом Бадером Шаммасом у липні минулого року. Весілля відбулося в оточенні найближчих друзів та родичів.

"Я найщасливіша жінка у світі. Він знайшов мене і знав, що я хочу знайти щастя і благодать одночасно. Я в шоці, що це мій чоловік. Моє життя і моє все. Кожна жінка має відчувати це щодня", — писала актриса.

Медовий місяць пара провела в Туреччині.

Як подружжя вони з'явилися на килимовій доріжці в листопаді, відвідавши останній фільм за участю Лохан "Незабутнє Різдво" у Нью-Йорку.

У юному віці Ліндсі стала жертвою популярності і ледь не згубила своє життя, захопившись алкоголем та забороненими препаратами. Згодом Лохан дедалі рідше стала з'являтися в кіно і в якийсь момент завершила кар'єру. Багато хто не вірив, що вона візьметься за розум. Однак їй удалося зробити це. Понад тим, у її житті з'явився коханий чоловік, сім'я, а разом із ними – і новий ресурс для тріумфального повернення до професії.