36-летняя Линдси Лохан объявила о первой беременности

Одной из первых будущую маму поздравила ее близкая подруга Пэрис Хилтон.

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Американская актриса, модель, певица и дизайнер Линдси Лохан сообщила о том, что они с супругом Бейдером Шаммасом ждут первенца. Радостной новостью она поделилась на своей странице в Instagram.

Знаменитость опубликовала снимок, на котором изображено бело детское боди с надписью "Coming soon…" (скоро).

"Мы счастливы и взволнованы", – призналась Линдси в подписи к фото.

Среди тех, кто поспешил поздравить будущую маму, – дизайнер Донателла Версаче и лучшая подруга актрисы Пэрис Хилтон.

"Поздравляю, дорогая! Очень рада за тебя! Добро пожаловать в Клуб Мамочек", – написала блондинка, которая сама недавно стала матерью.

По словам представителя Лохан, она прекрасно себя чувствует и очень взволнована.

Линдси вышла замуж за сверстника, арабского бизнесмена Бейдера Шаммаса в июле прошлого года. Свадьба состоялась в окружении самых близких друзей и родственников.

"Я самая счастливая женщина в мире. Он нашел меня и знал, что я хочу найти счастье и благодать одновременно. Я в шоке, что это мой муж. Моя жизнь и мое все. Каждая женщина должна чувствовать это каждый день", – писала актриса.

Медовый месяц пара провела в Турции.

Как супруги они появились на ковровой дорожке в ноябре, посетив последний фильм с участием Лохан "Незабываемое рождество" в Нью-Йорке.

В юном возрасте Линдси пала жертвой популярности и едва не сгубила свою жизнь, увлекшись алкоголем и запрещенными препаратами. Со временем Лохан все реже стала появляться в кино и в какой-то момент завершила карьеру. Многие не верили, что она возьмется за ум. Однако ей удалось сделать это. Более того, в ее жизни появился любимый мужчина, семья, а вместе с ними – и новый ресурс для триумфального возвращения в профессию.