36-летняя Линдси Лохан объявила о первой беременности
Одной из первых будущую маму поздравила ее близкая подруга Пэрис Хилтон.
Американская актриса, модель, певица и дизайнер Линдси Лохан сообщила о том, что они с супругом Бейдером Шаммасом ждут первенца. Радостной новостью она поделилась на своей странице в Instagram.
Знаменитость опубликовала снимок, на котором изображено бело детское боди с надписью "Coming soon…" (скоро).
"Мы счастливы и взволнованы", – призналась Линдси в подписи к фото.
Среди тех, кто поспешил поздравить будущую маму, – дизайнер Донателла Версаче и лучшая подруга актрисы Пэрис Хилтон.
"Поздравляю, дорогая! Очень рада за тебя! Добро пожаловать в Клуб Мамочек", – написала блондинка, которая сама недавно стала матерью.
По словам представителя Лохан, она прекрасно себя чувствует и очень взволнована.
Линдси вышла замуж за сверстника, арабского бизнесмена Бейдера Шаммаса в июле прошлого года. Свадьба состоялась в окружении самых близких друзей и родственников.
"Я самая счастливая женщина в мире. Он нашел меня и знал, что я хочу найти счастье и благодать одновременно. Я в шоке, что это мой муж. Моя жизнь и мое все. Каждая женщина должна чувствовать это каждый день", – писала актриса.
Медовый месяц пара провела в Турции.
Как супруги они появились на ковровой дорожке в ноябре, посетив последний фильм с участием Лохан "Незабываемое рождество" в Нью-Йорке.
В юном возрасте Линдси пала жертвой популярности и едва не сгубила свою жизнь, увлекшись алкоголем и запрещенными препаратами. Со временем Лохан все реже стала появляться в кино и в какой-то момент завершила карьеру. Многие не верили, что она возьмется за ум. Однако ей удалось сделать это. Более того, в ее жизни появился любимый мужчина, семья, а вместе с ними – и новый ресурс для триумфального возвращения в профессию.