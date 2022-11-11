Эффектная Линдси Лохан на премьере рождественской комедии (фото)

Актриса вернулась в большое кино.

Related video

В Парижском театре в Нью-Йорке состоялась премьера комедийного фильма "Влюбиться в рождество" от Netflix, в котором главную героиню сыграла 36-летняя актриса Линдси Лохан. Об этом пишет People.

На специальном показе кинокартины звезда "Дрянных девчонок" появилась в эффектном аутфите.

На Линдси было прозрачное платье в пол от Valentino с длинными рукавами, расшитое цветочными аппликациями с бисером и пайетками. Наряд прекрасно подчеркивал стройную фигуру Лохан.

Также с ней на показе была ее сестра Алина Лохан, которая поделилась фотографией двоих перед театром в Instagram с подписью: "Не могу дождаться, когда все увидят "Влюбленность в Рождество" сегодня!"

О фильме:

В центре сюжета "Влюбиться в рождество" – история богатой и избалованной наследницы семейного бизнеса, которая на отдыхе на горнолыжном курорте получает травму головы и кратковременную амнезию бонусом. Далее в ленте главную героиню ждет новая любовь и праздничное чудо.

Напомни, 8 ноября Линдси Лохан сфотографировали папарацци по пути на съемку в программе "Доброе утро, Америка".