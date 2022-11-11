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Ефектна Ліндсі Лохан на прем'єрі різдвяної комедії (фото)

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Фото: Instagram @lindsaylohan | Ліндсі Лохан

Актриса повернулася до великого кіно.

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У Паризькому театрі у Нью-Йорку відбулася прем'єра комедійного фільму "Закохатися на Різдво" від Netflix, у якому головну героїню зіграла 36-річна актриса Ліндсі Лохан. Про це пише People.

На спеціальному показі кінокартини зірка "Поганих дівчиськ" з'явилася в ефектному образі.

На Ліндсі була прозора сукня від Valentino з довгими рукавами, розшита квітковими аплікаціями з бісером і паєтками. Вбрання чудово підкреслювало струнку фігуру Лохан.

Також з нею на показі була її сестра Аліна Лохан, яка поділилася фотографією двох перед театром в Instagram із підписом: "Не можу дочекатися, коли всі побачать "Закохатися на Різдво" сьогодні!"

Про фільм:

У центрі сюжету "Закохатися на Різдво" — історія багатої та розпещеної спадкоємиці сімейного бізнесу, яка на відпочинку на гірськолижному курорті отримує травму голови та короткочасну амнезію бонусом. Далі у стрічці на головну героїню чекає нове кохання та святкове диво.

Нагадаємо, 8 листопада Ліндсі Лохан сфотографували папараці на шляху на зйомку в програмі "Доброго ранку, Америко".