Скандальна Ліндсі Лохан прийшла на ток-шоу, де розповіла про свою нову роль

Це перша роль актриси після 3-річної перерви у кар'єрі.

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36-річна американська актриса Ліндсі Лохан зіграє головну роль у різдвяній комедії "Закоханість у Різдво", яка вийде на Netflix. Тому рудоволоса знаменитість все активніше з'являється на різних шоу. 8 листопада знаменитість сфотографували папараці на шляху на зйомку в програмі "Доброго ранку, Америко". Про це пише DailyMail.

На Ліндсі був дуже яскравий багатобарвний штанний костюм від бренду Akris, який вона доповнила такою ж картатою водолазкою, великими круглими сережками, високими підборами та сумкою на ланцюжку.

Актриса обрала легкий макіяж, а своє каштанове волосся зібрала в пучок.

Зірка екранів з'явиться у новій різдвяній комедії від Netflix "Закоханість у Різдво".

Американська знаменитість зіграла розпещену спадкоємицю готельної імперії, яка втратить пам'ять, катаючись на лижах. Однак дівчину врятує простий роботяга, який і візьме над нею опіку.

Режисером та сценаристом фільму став Джанін Даміан.

Нагадаємо, зірка фільму "Шалена п'ятниця" відвідала з арабським бізнесменом Бадером Шаммасом баскетбольний матч NBA у Нью-Йорку. Подружжя насолоджувалося грою та посміхалося фотографам.