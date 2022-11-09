Скандальная Линдси Лохан пришла на ток-шоу, где рассказала о своей новой роли

Это первая роль актрисы после 3-летнего перерыва в карьере.

Related video

36-летняя американская актриса Линдси Лохан сыграет главную роль в рождественской комедии "Влюбленность в Рождество", которая выйдет на Netflix. Поэтому рыжеволосая знаменитость все активнее появляется на различных шоу. 8 ноября знаменитость сфотографировали папарацци по пути на съемку в программе "Доброе утро, Америка". Об этом пишет DailyMail.

На Линдси был очень яркий многоцветный брючный костюм от бренда Akris, который она дополнила такой же клетчатой водолазкой, крупными круглыми серьгами, высокими каблуками и сумкой на цепочке.

Актриса выбрала легкий макияж, а свои каштановые волосы собрала в пучок.

Звезда экранов появится в новой рождественской комедии от Netflix "Влюбленность в Рождество".

Американская знаменитость сыграла избалованную наследницу гостиничной империи, которая потеряет память, катаясь на лыжах. Однако девушку спасет простой работяга, который и возьмет над ней опеку.

Режиссером и сценаристом фильма стал Джанин Дамиан.

Напомним, звезда фильма "Чумовая пятница" посетила с арабским бизнесменом Бадером Шаммасом баскетбольный матч NBA в Нью-Йорке. Супруги наслаждались игрой и улыбались фотографам.