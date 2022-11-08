Линдси Лохан вышла в свет с мужем (фото)

Супруги посетили спортивное событие в Нью-Йорке.

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36-летняя американская актриса Линдси Лохан появилась на публике со своим мужем. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда фильма "Чумовая пятница" посетила с арабским бизнесменом Бадером Шаммасом баскетбольный матч NBA в Нью-Йорке. Супруги наслаждались игрой и улыбались фотографам.

Для спортивного события знаменитость выбрала total-black образ – кожаную трендовую байкерскую куртку, темную бейсболку, леггинсы и черные кроссовки. В качестве аксессуаров к аутфиту звезда экранов добавила серебряную подвеску, а волосы оставила распущенными.

Между тем, возлюбленный Лохан также выбрал для выхода в свет темный образ, поддержав цветовое решение своей жены.

[ + – ] Линдси Лохан с мужем

Летом 2022 актриса вышла замуж за арабского бизнесмена Шаммаса. До этого она долго не снималась в кино и переехала в ОАЭ после проблем с законом в США. Актрису обвиняли в употреблении запрещенных веществ, а она объявила, что готова перейти в ислам и сменила место жительства.

[ + – ] Линдси Лохан

Также сообщалось, что новоиспеченные супруги уже готовы стать родителями. Судя по всему, им поможет в этом суррогатная мать.

Напомним, Линдси Лохан показала, как проходит ее медовый месяц после свадьбы с Бадером Шаммасом.

Также Фокус писал о грандиозном возвращении 36-летней Линдси Лохан в кино.