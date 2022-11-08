Ліндсі Лохан вийшла у світ з чоловіком (фото)

Подружжя відвідало спортивну подію в Нью-Йорку.

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36-річна американська акторка Ліндсі Лохан з'явилася на публіці зі своїм чоловіком. Про це пише Daily Mail.

Зірка фільму "Чумова п'ятниця" відвідала з арабським бізнесменом Бадером Шаммасом баскетбольний матч NBA у Нью-Йорку. Подружжя насолоджувалося грою та посміхалося фотографам.

Для спортивної події знаменитість обрала total-black образ — шкіряну трендову байкерську куртку, темну бейсболку, легінси та чорні кросівки. Як аксесуари до аутфіту зірка екранів додала срібну підвіску, а волосся залишила розпущеним.

Тим часом коханий Лохан також обрав для виходу у світ темний образ, підтримавши колірне рішення своєї дружини.

[ + – ] Ліндсі Лохан з чоловіком

Влітку 2022 акторка вийшла заміж за арабського бізнесмена Шаммаса. До цього вона тривалий час не знімалася в кіно та переїхала до ОАЕ після проблем із законом у США. Акторку звинувачували у вживанні заборонених речовин, а вона оголосила, що готова перейти в іслам та змінила місце проживання.

[ + – ] Ліндсі Лохан

Також повідомлялося, що новоспечене подружжя вже готове стати батьками. Судячи з усього, їм допоможе в цьому сурогатна мати.

Нагадаємо, Ліндсі Лохан показала, як проходить її медовий місяць після одруження з Бадером Шаммасом.

Також Фокус писав про грандіозне повернення 36-річної Ліндсі Лохан у кіно.