Ліндсі Лохан повертається в кіно (фото)

Знаменитість перестала зніматися у фільмах з 2010-х.

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36-річна американська акторка Ліндсі Лохан повертається в кіно. Про це повідомляє Сollider.

Зірка екранів з'явиться в новій різдвяній комедії від Netflix "Falling for Christmas". Наразі стримінгова платформа опублікувала лише постер картини, на якому позують сама Ліндсі Лохан та її колега, американський актор Корд Оверстріт.

"Зараз 3 жовтня. Тепер позначте у своїх календарях 10 листопада. 🎄", — натякнули на день виходу новорічного фільму творці комедії.

Американська знаменитість зіграла розпещену спадкоємицю готельної імперії, яка втратить пам'ять, катаючись на лижах. Проте дівчину врятує простий роботяга, який і візьме над нею опіку.

"Він і його не по роках розвинена дочка", — йшлося в описі до різдвяної комедії.

[ + – ] Ліндсі Лохан повертається в кіно

Режисером і сценаристом фільму став Джанін Даміан.

У 2007 Ліндсі Лохан була визнана журналом "Maxim" найбажанішою та найсексуальнішою жінкою у світі.

Зокрема в ЗМІ та мережі широко обговорюються її нарко- й алкозалежності і особисте життя. Нещодавно вона вийшла заміж за арабського бізнесмена, переїхала в Дубай та оголосила про перехід до ісламу після проблем із законом у США.

Востаннє акторка знімалася в кіно у 2013 році. Це була картина під назвою "Каньйони", у якому знаменитість зіграла роль другого плану.

[ + – ] Ліндсі Лохан з чоловіком Фото: Instagram lindsaylohan

Нагадаємо, 36-річна Ліндсі Лохан показала свій медовий місяць.

Також Фокус писав про повернення Ліндсі Лохан на широкі екрани.