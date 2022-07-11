Ліндсі Лоан показала свій медовий місяць (фото)

На початку липня 2022 акторка вийшла заміж за арабського бізнесмена.

36-річна американська акторка Ліндсі Лоан ділиться фото зі свого медового місяця.

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Зірка фільму "Погані дівчатка" проводить найромантичніший період стосунків у турецькому місті Бодрумі.

"Веселимось на сонці", — лаконічно підписала знімки з медового місяця Лоан.

На початку липня 2022 американська акторка вийшла заміж за арабського бізнесмена Бадера Шамаса. І наразі вони проводять разом час у сонячному місці.

[ + – ] Ліндсі Лоан на медовому місяці

Підписники акторки засипали її теплими коментарями та компліментами.

"Сподіваюсь, ви класно проводите разом час", "так щаслива за тебе!", "поцілована сонцем", — пишуть фоловери знаменитості.

Шамас родом з Еміратів та наразі виконує обов'язки помічника віцепрезидента в Credit Suisse, міжнародній компанії з управління активами, що базується в Дубаї.

[ + – ] Ліндсі Лоан і Бадер Шамас Фото: Instagram lindsaylohan

Молодята познайомилася у 2014 році, коли Лоан переїхала жити в ОАЕ і спробувала там відкрити власний нічний клуб. Згодом акторка оголосила про перехід до іншої віри.

Нагадаємо, 36-річна Ліндсі Лоан таємно вийшла заміж за арабського бізнесмена в день свого народження на початку липня 2022.

Також Фокус писав про грандіозне повернення Ліндсі Лоан у кіно через 10 років.