Ліндсі Лоан вийшла заміж за арабського бізнесмена (фото)
Пара заручилася восени 2021.
36-річна американська акторка Ліндсі Лоан вийшла заміж. Про це повідомляє Page Six.
Зірка фільму "Погані дівчата" організувала таємну церемонію одруження в ніч на свій день народження, 2 липня 2022. Обранцем знаменитості став арабський бізнесмен Бадер Шамас, з яким вони заручилися восени 2021.
"🎂❤️ Я найщасливіша жінка у світі. Ти знайшов мене і знала, що я хочу знайти щастя і благодать, все одночасно. Я щаслива, що ти мій чоловік. Моє життя і моє все. ❤️кожна жінка повинна почуватися так щодня 🙏💖", — прокоментувала свій новий статус Ліндсі Лоан.
Чоловік американської акторки родом з ОАЕ та виконує обов'язки помічника віцепрезидента в Credit Suisse, міжнародній компанії з управління активами, що базується в Дубаї.
Лоан та Шамас познайомилася у 2014 році, коли акторка переїхала жити в ОАЕ і спробувала там відкрити власний нічний клуб.
Наразі зірка "Чумової п'ятниці" мешкає в Дубаї, а п'ять років тому оголосила, що вивчає іслам і збирається перейти до іншої віри після проблем із законом у США.
Нагадаємо, арабський бізнесмен восени 2021 зробив пропозицію Ліндсі Лоан, подарувавши своїй коханій обручку за 250 тисяч доларів.
Також Фокус писав про повернення Ліндсі Лоан у кіно після 10-річної перерви.