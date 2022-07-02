Ліндсі Лоан вийшла заміж за арабського бізнесмена (фото)

Пара заручилася восени 2021.

36-річна американська акторка Ліндсі Лоан вийшла заміж. Про це повідомляє Page Six.

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Зірка фільму "Погані дівчата" організувала таємну церемонію одруження в ніч на свій день народження, 2 липня 2022. Обранцем знаменитості став арабський бізнесмен Бадер Шамас, з яким вони заручилися восени 2021.

"🎂❤️ Я найщасливіша жінка у світі. Ти знайшов мене і знала, що я хочу знайти щастя і благодать, все одночасно. Я щаслива, що ти мій чоловік. Моє життя і моє все. ❤️кожна жінка повинна почуватися так щодня 🙏💖", — прокоментувала свій новий статус Ліндсі Лоан.

[ + – ] Ліндсі Лоан зі своїм чоловіком

Чоловік американської акторки родом з ОАЕ та виконує обов'язки помічника віцепрезидента в Credit Suisse, міжнародній компанії з управління активами, що базується в Дубаї.

[ + – ] Пара заручилася в листопаді 2021 Фото: Instagram lindsaylohan

Лоан та Шамас познайомилася у 2014 році, коли акторка переїхала жити в ОАЕ і спробувала там відкрити власний нічний клуб.

Наразі зірка "Чумової п'ятниці" мешкає в Дубаї, а п'ять років тому оголосила, що вивчає іслам і збирається перейти до іншої віри після проблем із законом у США.

Нагадаємо, арабський бізнесмен восени 2021 зробив пропозицію Ліндсі Лоан, подарувавши своїй коханій обручку за 250 тисяч доларів.

Також Фокус писав про повернення Ліндсі Лоан у кіно після 10-річної перерви.