Линдси Лохан вышла замуж за арабского бизнесмена

Пара обручилась осенью 2021.

36-летняя американская актриса Линдси Лохан вышла замуж. Об этом сообщает Page Six.

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Звезда фильма "Дрянные девчонки" организовала тайную церемонию бракосочетания в ночь перед своим днем рождения, 2 июля 2022. Избранником знаменитости стал арабский бизнесмен Бадер Шамас, с которым они обручились в ноябре 2021.

"🎂❤️ Я самая счастливая женщина в мире. Ты нашел меня и знала, что я хочу обрести счастье и благодать, все одновременно. Я счастлива, что ты мой муж. Моя жизнь и мое все. ❤️каждая женщина должна чувствовать себя так каждый день 🙏💖", – прокомментировала свой новый статус Линдси Лохан.

[ + – ] Линдси Лохан со своим мужем

Муж американской актрисы родом из ОАЭ и исполняет обязанности помощника вице-президента в Credit Suisse, базирующейся в Дубае международной компании по управлению активами.

[ + – ] Пара обручилась в ноябре 2021 года Фото: Instagram lindsaylohan

Лоан и Шамас познакомились в 2014 году, когда актриса переехала жить в ОАЭ и попыталась там открыть собственный ночной клуб.

Звезда "Чумовой пятницы" сейчас живет в Дубае, а пять лет назад объявила, что изучает ислам и собирается перейти к другой вере после проблем с законом в США.

Напомним, арабский бизнесмен осенью 2021 сделал предложение Линдси Лохан, подарив своей возлюбленной обручальное кольцо за 250 тысяч долларов.

Также Фокус писал о возвращении Линдси Лохан в кино после 10-летнего перерыва.