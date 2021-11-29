Актриса Линдси Лохан сообщила о помолвке с арабским бизнесменом

Также актриса, известная своими проблемами с законом, собирается вернуться в кино

Американская актриса и певица Линдси Лохан объявила о помолвке. Она опубликовала совместные фото со своим женихом Бадером Шаммасом в своем Instagram-аккаунте.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

35-летняя звезда фильмов "Чумовая пятница" и "Дрянные девчонки" показала несколько совместных снимков с Бадером и продемонстрировала обручальное кольцо.

"Моя любовь. Моя жизнь. Моя семья. Мое будущее", — подписала снимки Линдси.

[ + – ] Линдси Лохан и Бадер Шаммас Фото: Instagram lindsaylohan [ + – ] Линдси Лохан и Бадер Шаммас Фото: Instagram lindsaylohan

Бадер Шаммас родом из ОАЭ, выполняет обязанности помощника вице-президента в Credit Suisse, международной компании по управлению активами, которая базируется в Дубай.

По слухам, с 34-летним Шаммасом Линдси познакомилась еще в 2014 году, когда переехала жить в ОАЭ и предприняла попытку открыть собственный ночной клуб. Однако встречаются они не более двух лет. Линдси несколько раз публиковала совместные снимки с Шаммасом, но потом их удаляла.

Напомним, ранее Линдси являлась одной из самых перспективных молодых актрис Голливуда. Но с 2005 года она начала посещать собрания анонимных алкоголиков, а пару лет спустя у нее начались проблемы с наркотиками. Дошло до того, что она днем снималась в фильме "Я знаю, кто убил меня", а ночью возвращалась в клинику, где пыталась излечиться от зависимости.

[ + – ] Линдси Лохан и Бадер Шаммас Фото: Instagram lindsaylohan

Впрочем, лечение не помогло, и у нее начались проблемы с законом. Линдси периодически попадала на скамью подсудимых за нарушение ПДД и кражу. Ее перестали приглашать на съемки.

Сейчас Линдси живет в Дубаи, а пять лет назад объявила, что изучает ислам и собирается перейти в другую веру.

В мае этого года стало известно, что Лохан планирует вернуться в кино. Она появится в новом романтическом рождественском фильме от Netflix.

Линдси в 2004 году встречалась с актером Уилмером Вальдеррамой, через два года – начала отношения с наследником Hard Rock Cafe Гарри Мортоном. После у нее были романы с диджеем Самантой Ронсон и даже богатым российским наследником Егором Тарабасовым. Но эти отношения закончились после того, как Егор обвинил Лохан в краже драгоценностей, а она заявила, что он ее бил.