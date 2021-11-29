Актриса Ліндсі Лоан повідомила про заручини з арабським бізнесменом

Також актриса, відома своїми проблемами із законом, збирається повернутися в кіно

Американська акторка та співачка Ліндсі Лоан оголосила про заручини. Вона опублікувала спільні фото зі своїм нареченим Бадером Шамасом у своєму Instagram-акаунті.

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35-річна зірка фільмів "Чумова п'ятниця" та "Погані дівчата" показала кілька спільних знімків з Бадером і продемонструвала обручку.

"Моє кохання. Моє життя. Моє сім'я. Моє майбутнє", — підписала знімки Ліндсі.

[ + – ] Ліндсі Лоан і Бадер Шамас Фото: Instagram lindsaylohan [ + – ] Ліндсі Лоан і Бадер Шамас Фото: Instagram lindsaylohan

Бадер Шамас родом з ОАЕ виконує обов'язки помічника віцепрезидента в Credit Suisse, міжнародній компанії з управління активами, яка базується в Дубаї.

З чуток, з 34-річним Шамасом Ліндсі познайомилася ще у 2014 році, коли переїхала жити в ОАЕ і спробувала відкрити власний нічний клуб. Проте зустрічаються вони трохи більше двох років. Ліндсі кілька разів публікувала спільні знімки з Шамасом, але потім їх видаляла.

Нагадаємо, раніше Ліндсі була однією з найперспективніших молодих акторок Голлівуду. Але з 2005 року вона почала відвідувати збори анонімних алкоголіків, а через кілька років у неї почалися проблеми з наркотиками. Дійшло до того, що вона вдень знімалася у фільмі "Я знаю, хто мене вбив", а вночі поверталася до клініки, де намагалася вилікуватися від залежності.

[ + – ] Ліндсі Лоан і Бадер Шамас Фото: Instagram lindsaylohan

Втім, лікування не допомогло, і в неї почалися проблеми із законом. Ліндсі періодично потрапляла на лаву підсудних за порушення правил дорожнього руху та крадіжку. Її перестали запрошувати на зйомки.

Наразі Ліндсі живе в Дубаї, а п'ять років тому оголосила, що вивчає іслам і збирається перейти до іншої віри.

У травні цього року стало відомо, що Лоан планує повернутись у кіно. Вона з'явиться в новому романтичному різдвяному фільмі від Netflix.

Ліндсі у 2004 році зустрічалася з актором Вілмером Вальдеррамою, через два роки – почала стосунки зі спадкоємцем Hard Rock Cafe Гаррі Мортоном. Згодом у неї були романи з діджеєм Самантою Ронсон і навіть багатим російським спадкоємцем Єгором Тарабасовим. Але ці стосунки закінчилися після того, як Єгор звинуватив Лоан у крадіжці коштовностей, а вона заявила, що він її бив.