Линдси Лохан показала свой медовый месяц (фото)

В начале июля 2022 актриса вышла замуж за арабского бизнесмена.

36-летняя американская актриса Линдси Лохан делится фото из своего медового месяца. Звезда фильма "Дрянные девчонки" проводит самый романтичный период отношений в турецком городе Бодруме.

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"Веселимся на солнце", — лаконично подписала снимки из медового месяца Лохан.

В начале июля 2022 американская актриса вышла замуж за арабского бизнесмена Бадера Шамаса. И сейчас они проводят время в солнечном месте.

[ + – ] Линдси Лохан во время медового месяца

Подписчики актрисы засыпали ее теплыми комментариями и комплиментами.

"Надеюсь, вы классно проводите вместе время", "так счастлива за тебя!", "поцелована солнцем", — пишут фолловеры знаменитости.

Шамас родом из Эмиратов и сейчас выполняет обязанности помощника вице-президента в Credit Suisse, международной компании по управлению активами, базирующейся в Дубае.

[ + – ] Линдси Лохан и Бадер Шамас Фото: Instagram lindsaylohan

Молодожены познакомились в 2014 году, когда Лохан переехала жить в ОАЭ и попыталась там открыть собственный ночной клуб. Впоследствии актриса объявила о переходе в другую веру.

Напомним, 36-летняя Линдси Лохан тайно вышла замуж за арабского бизнесмена в день своего рождения в начале июля 2022.

Также Фокус писал о грандиозном возвращении Линдси Лохан в кино спустя 10 лет.