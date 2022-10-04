Линдси Лохан возвращается в кино (фото)

Знаменитость перестала сниматься в фильмах с 2010-х.

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36-летняя американская актриса Линдси Лохан возвращается в кино. Об этом сообщает Сollider.

Звезда экранов появится в новой рождественской комедии от Netflix "Falling for Christmas". На данный момент стриминговая платформа опубликовала только постер картины, на котором позируют сама Линдси Лохан и ее коллега, американский актер Корд Оверстрит.

"Сейчас 3 октября. Теперь отметьте в своих календарях 10 ноября. 🎄", — намекнули на день выхода новогоднего фильма создатели комедии.

Американская знаменитость сыграла избалованную наследницу гостиничной империи, которая потеряет память, катаясь на лыжах. Однако девушку спасет простой работяга, который и возьмет над ней опеку.

"Он и его не по годам развита дочь", — говорилось в описании к рождественской комедии.

[ + – ] Линдси Лохан возвращается в кино

Режиссером и сценаристом фильма стал Джанин Дамиан.

В 2007 году Линдси Лохан была признана журналом "Maxim" самой желанной и сексуальной женщиной в мире.

В частности, в СМИ и Сети широко обсуждаются ее нарко- и алкозависимость и личная жизнь. Недавно актриса вышла замуж за арабского бизнесмена, переехала в Дубай и объявила о переходе в ислам после проблем с законом США.

В последний раз актриса снималась в кино в 2013 году. Это была картина под названием "Каньоны", в которой знаменитость сыграла роль второго плана.

[ + – ] Линдси Лохан с мужем Фото: Instagram lindsaylohan

Напомним, 36-летняя Линдси Лохан показала свой медовый месяц.

Также Фокус писал о возвращении Линдси Лохана на широкие экраны.