41-летняя Пэрис Хилтон впервые стала мамой (фото)

Пол ребенка знаменитость пока не разглашает.

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41-летняя светская львица и певица Пэрис Хилтон, которая в 40 лет впервые вышла замуж, наконец-то стала мамой. Для звезды это первенец.

Фото маленькой ручки, которую она держит, появилось в Instagram-аккаунте Пэрис Хилтон только сегодня утром.

"Тебя уже любят без слов", — подписала знаменитость милую фотографию.

Вероятно, ребенка родила суррогатная мама.

Напомним, 63-летняя мама фотомодели — Кэти Хилтон — сообщила, что ее дочь Пэрис Хилтон изо всех сил пытается родить ребенка со своим мужем и отчаянно хочет стать мамой. Но пока попытки безуспешны. И ее сердце разбито из-за этого разбито.

Пэрис в своих интервью ранее говорила, что хочет двоих или троих детей. И готова прибегнуть к процедуре ЭКО. Знаменитость хочет родить сначала сына, а потом дочь или близнецов.

Осенью 2021 года Пэрис Хилтон в возрасте 40 лет впервые вышла замуж. Ее избранником стал предприниматель Картер Реум. Известно, что у мужчины есть дочь от предыдущего союза.

Также Фокус писал, что Пэрис Хилтон никогда не обращалась за помощью к пластическим хирургам. В то же время знаменитость с юных лет ухаживала за кожей, используя простейшие средства.