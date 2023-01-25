41-річна Періс Гілтон уперше стала мамою (фото)

Стать дитини знаменитість поки що не розголошує.

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41-річна світська левиця та співачка Періс Гілтон, яка в 40 років вперше вийшла заміж, нарешті стала мамою. Для зірки це первісток.

Фото маленької ручки, яку вона тримає, з'явилося в Instagram-акаунті Періс Гілтон лише сьогодні вранці.

"Тебе вже люблять без слів", — підписала знаменитість милу фотографію.

Мабуть, дитину народила сурогатна мама.

Нагадаємо, 63-річна мама фотомоделі — Кеті Гілтон — повідомила, що її дочка Періс Гілтон щосили намагається народити дитину зі своїм чоловіком і відчайдушно хоче стати мамою. Але поки що спроби безуспішні, і її серце розбите через це розбите.

Періс у своїх інтерв'ю раніше говорила, що хоче двох чи трьох дітей. І готова вдатися до процедури ЕКЗ. Знаменитість хоче народити спочатку сина, а потім дочку чи близнюків.

Восени 2021 року Періс Гілтон у віці 40 років уперше вийшла заміж. Її обранцем став підприємець Картер Реум. Відомо, що чоловік має доньку від попереднього союзу.

Також Фокус писав, що Періс Гілтон ніколи не зверталася за допомогою до пластичних хірургів. Водночас знаменитість із юних років доглядала за шкірою, використовуючи найпростіші засоби.