41-річна Періс Гілтон розкрила головні секрети молодості та краси

Знаменитість ніколи не вдавалася до пластичної хірургії.

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41-річна американська світська левиця Періс Гілтон розкрила секрет своєї краси та молодості. Про це пише Daily Mail.

Фотомодель зізналася, що ніколи не зверталася по допомогу до пластичних хірургів. Натомість знаменитість з юних років доглядала зі шкірою, використовуючи найпростіші засоби.

"Я була одержима доглядом за шкірою з 8 років. Моя мама розповіла мені про сироватки і креми для очей, тому я з дитинства почала доглядати за обличчям", — розповідає Періс Гілтон.

[ + – ] Періс Гілтон Фото: parishilton

Зокрема світська левиця зізналася, що вона виступає за природність, проте вважає, що результати після апаратної косметології просто вражають.

Також Гілтон додала, що вона обожнює використовувати різноманітні beauty-гаджети.

"Ці процедури дають негайний ефект і не вимагають часу на відновлення", — зазначає американська зірка.

Восени 2021 Періс Гілтон у віці 40 років вперше вийшла заміж. Її обранцем став підприємець Картер Реум. Наразі спільних дітей у подружжя немає, проте відомо, що у чоловіка є донька від попереднього союзу.

[ + – ] Періс Гілтон з чоловіком Фото: Getty Images

Нагадаємо, мама Періс Гілтон зізналася, чому її донька досі не має дітей.

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