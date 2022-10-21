Періс Гілтон вкотре обирає капелюх від українського дизайнера (фото)
Ціна головного убору становить понад 10 тисяч гривень.
41-річна світська левиця Періс Гілтон вкотре обирає головні убори українського бренду. Про це дизайнер Руслан Багінський повідомив в Instagram.
Знаменитість помітили напередодні в Мумбаї, куди вона прилетіла для презентації свого нового аромату Ruby Rush. Зірку нульових "зловили" папараці в аеропорту, де вона зробила кілька фото з фанатами.
Для виходу у світ Періс Гілтон обрала чорний велюровий костюм та кросівки з різнокольоровими вставками. Як аксесуар до аутфіту знаменитість додала темні масивні окуляри. Проте родзинкою образу став капелюшок українського бренду Ruslan Baginskiy.
Чорно-червона кепка створена в рамках колекції осінь 2022.
Зазначимо, що такий капелюшок обійдеться вам у 280 доларів (понад 10 тисяч гривень).
У головних уборах від дизайнера зі Львова виходять на публіку найбільші зірки сьогодення. Зокрема Белла Хадід, Майлі Сайрус та Мадонна. Останні навіть зустріла новий 2022 у трендовій балаклаві українського бренду.
Нагадаємо, улюблений собака 41-річної Періс Гілтон зник під час фотосесії.
Також Фокус писав про інший вихід Періс Гілтон у головному уборі українського дизайнера.