Пэрис Хилтон в очередной раз выбирает шляпу от украинского дизайнера (фото)

Цена головного убора составляет более 10 тысяч гривен.

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41-летняя светская львица Пэрис Хилтон в очередной раз выбирает головные уборы украинского бренда. Об этом дизайнер Руслан Багинский сообщил в Instagram.

Знаменитость была замечена накануне в Мумбаи, куда она прилетела для презентации своего нового аромата Ruby Rush. Звезду нулевых "поймали" папарацци в аэропорту, где она сделала несколько фото с фанатами.

Для выхода в свет Пэрис Хилтон выбрала черный велюровый костюм и кроссовки с разноцветными вставками. В качестве аксессуара к аутфиту знаменитость добавила темные массивные очки. Однако изюминкой образа стала шляпка от украинского бренда Ruslan Baginskiy.

[ + – ] Пэрис Хилтон в Мумбаи

Черно-красная кепка создана в рамках коллекции осень 2022.

[ + – ] Пэрис Хилтон в Мумбаи

Отметим, что такая шляпка обойдется вам в 280 долларов (более 10 тысяч гривен).

[ + – ] Шляпа от Руслана Багинского

В головных уборах от дизайнера из Львова выходят на публику самые большие звезды сегодняшнего дня. В частности, Белла Хадид, Майли Сайрус и Мадонна. Последняя даже встретила новый 2022 в трендовой балаклаве украинского бренда.

Напомним, любимая собака 41-летней Пэрис Хилтон исчезла во время фотосессии.

Также Фокус писал о другом выходе Пэрис Хилтон в головном уборе от украинского дизайнера.