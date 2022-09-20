Любимая собака Пэрис Хилтон исчезла во время фотосессии

Знаменитость обещает любое вознаграждение "без лишних вопросов". Для поиска животного она даже наняла специального детектива.

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41-летняя светская львица и бизнесвумен Пэрис Хилтон взмолилась о помощи, поскольку пропала ее любимая чихуахуа по кличке Даймонд Бэби. Об этом самая знаменитая блондинка Америки написала у себя в Instagram.

По ее словам, собаку последний раз видели 14 сентября в районе Беверли-Хиллз недалеко от Малхолланд-драйв и Кларендон-роуд..

"Я была на фотосессии, и мы переезжаем, и один из грузчиков, должно быть, оставил дверь открытой. Моя семья и друзья помогали мне искать повсюду в моем районе и ходили от двери к двери, но мы до сих пор не нашли ее", – написала Хилтон.

Ради того, чтобы найти питомца, Пэрис готова на все. Она уже наняла детектива по поиску домашних животных и даже интересуется, какие дроны можно использовать, чтобы найти любимицу.

"Любой, кто когда-либо любил домашнее животное и потерял его, поймет эту боль, которую я чувствую. Мое сердце разбито. Я была в слезах, такая грустная и подавленная. Я чувствую, что часть меня отсутствует, и без нее здесь все не так. Diamond Baby – мое все, она действительно как дочь для меня. Мы были неразлучны, она была моим лучшим другом и всегда была рядом со мной", – продолжила она.

Хилтон призналась, что не решалась сразу рассказать о пропаже собаки, поскольку боялась, что кто-то из ее недоброжелателей может навредить питомцу звезды. Но теперь она "в отчаянии".

"Чем больше времени проходит, тем меньше шансы найти ее", – подчеркнула знаменитость.

Она попросила подписчиков помочь советами по поиску собаки, а также предложила любое вознаграждение "без лишних вопросов" за возвращение животного.

[ + – ] Даймонд Беби пропала 14 сентября Фото: Скриншот

Даймонд Бэби Пэрис подарили осенью 2016 года. Имя для животного Хилтон помогли выбрать поклонники.

Напомним, Пэрис Хилтон в сверкающем боди выступила со своим диджей-сетом в Бельгии.