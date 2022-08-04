Пэрис Хилтон в сверкающем боди выступила со своим диджей-сетом в Бельгии

Знаменитость на седьмом небе от счастья после свадьбы, состоявшейся прошлой осенью.

Недавно 41-летняя королева вечеринок 2000-х Пэрис Хилтон показала, что она по-прежнему готова восхищать поклонников, и выступила на мероприятии De Schorre в Бельгии со своим диджей-сетом. Об этом пишет Daily mail.

Знаменитость была одета в структурированное полупрозрачное боди радужного цвета, покрытое блестками, с прикрепленной розово-черной мини-юбкой с оборками. Сверху Пэрис Хилтон надела короткую розовую сверкающую водолазку, сочетающуюся с задней частью юбки. Образ знаменитости дополняли перчатки без пальцев в тон боди, а также радужные сапоги на каблуке.

Пэрис Хилтон закрыла глаза парой темных солнцезащитных сверкающих очков и сделала несколько селфи с толпой позади нее.

"Спасибо за потрясающую энергию и настроение! Выступление для всех вас и со всеми моими друзьями всегда будет одним из моих любимых воспоминаний! Люблю вас всех!" — написала звезда у себя в Instagram.

Как пишет Daily mail, Пэрис Хилтон считает, что ее жизнь похожа на "сказку", после того, как она вышла замуж за венчурного капиталиста Картера Реума в ноябре 2021.

Знаменитость много раз признавалась журналистам, что никогда в жизни не была счастливее, чем сейчас. Пэрис Хилтон говорила, что ее свадьба была волшебной, и она до сих на седьмом небе от произошедшего, потому хочет поделиться своей сказкой со всем миром.

"Это потрясающе, я чувствую себя такой счастливой и взволнованной перед следующим этапом в нашей жизни. Я чувствую, что нахожусь в лучшем месте в своей жизни, и мне просто так повезло" — говорила Пэрис журналистам.

В преддверии свадьбы за Пэрис и Картером следили десятки телекамер. Их звездная церемония в Bel Air, на которой присутствовали знаменитые гости, в том числе Ким Кардашьян, Николь Ричи и Эмму Робертс, будет показана в сериале.

Пэрис называет своего мужа Картера "прекрасным принцем" и уверена, что никогда раньше не встречала никого подобного ему.

"Я никогда не была с кем-то, кто любит и поддерживает меня так сильно, поддерживает меня и не пугает. [Он] просто мой лучший друг и мой прекрасный принц в одном лице" — отвечала знаменитость на вопрос, каково быть рядом с таким мужчиной, как ее супруг.

Фокус ранее писал о том, что Пэрис Хилтон призналась в любви к Украине.