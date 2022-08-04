Періс Гілтон у блискучому боді виступила зі своїм діджей-сетом у Бельгії

Знаменитість на сьомому небі від щастя після весілля, що відбулося минулої осені.

Нещодавно 41-річна королева вечірок 2000-х Періс Гілтон показала, що вона, як і раніше, готова захоплювати шанувальників, і виступила на заході De Schorre у Бельгії зі своїм діджей-сетом. Про це пише Daily Мail.

Знаменитість була одягнена в структуроване напівпрозоре боді райдужного кольору, вкрите блискітками, з прикріпленою рожево-чорною мініспідницею з оборками. Зверху Періс Гілтон одягла коротку рожеву блискучу водолазку, що поєднується із задньою частиною спідниці. Образ знаменитості доповнювали рукавички без пальців у тон боді, райдужні чоботи на підборах.

Періс Гілтон закрила очі парою темних сонцезахисних блискучих окулярів і зробила кілька селфі з натовпом за нею.

"Дякую за приголомшливу енергію та настрій! Виступ для всіх вас і з усіма моїми друзями завжди буде одним із моїх улюблених спогадів! Люблю вас усіх!" — написала зірка в себе в Instagram.

Як пише Daily Мail, Періс Гілтон вважає, що її життя схоже на "казку" після того, як вона вийшла заміж за венчурного капіталіста Картера Реума в листопаді 2021 року.

Знаменитість багато разів зізнавалася журналістам, що ніколи в житті не була щасливішою, ніж зараз. Періс Гілтон казала, що її весілля було чарівним, і вона досі на сьомому небі від того, що сталося, тому хоче поділитися своєю казкою з усім світом.

"Це приголомшливо, я почуваюся такою щасливою та схвильованою перед наступним етапом у нашому житті. Я відчуваю, що перебуваю в кращому місці у своєму житті, і мені просто так пощастило", — говорила Періс журналістам.

Напередодні весілля за Періс і Картером стежили десятки телекамер. Їхня зіркова церемонія в Bel Air, на якій були присутні знамениті гості, у тому числі Кім Кардаш'ян, Ніколь Річі й Емма Робертс, буде показано в серіалі.

Періс називає свого чоловіка Картера "прекрасним принцом" і впевнена, що ніколи раніше не зустрічала нікого подібного до нього.

"Я ніколи не була з кимось, хто любить і підтримує мене так сильно, підтримує мене та не лякає. [Він] просто мій найкращий друг і мій прекрасний принц в одній особі", — відповідала знаменитість на питання, яке бути поряд із таким чоловіком, як її наречений.

Фокус раніше писав про те, що Періс Гілтон зізналася в любові до України.