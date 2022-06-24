Періс Гілтон зізналася в любові до України (відео)

Знаменитість отримала власний синьо-жовтий амулет.

40-річна світська левиця Періс Гілтон публічно висловила свою підтримку народові України, який протистоїть російській навалі. Знаменитість отримала в подарунок синьо-жовтий амулет та зізналася в любові до України. Відповідне відео з'явилося на просторах Instagram.

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На міжнародному фестивалі творчості "Каннські леви" у Франції Періс Гілтон поспілкувалася з дівчиною з України — тренерки з фітнесу Неллі Гарденс. За словами українки, американська зірка радо прийняла в подарунок синьо-жовту стрічку та зізналася в любові до України.

[ + – ] Періс Гілтон зізналася в любові до України

"Каннські леви. День 3. Моя місія на сьогодні. Тепер @parishilton має свій власний синьо-жовтий прапор на руці. Слава Україні! p.s вона була дуже мила і зізналася, що любить Україну", — зазначила українка.

[ + – ] Періс Гілтон у Каннах

"Провели неймовірний час у @Cannes_Lions з блискучими розумами та новаторами! ✨ Дуже раді всім майбутнім проєктам! ⚡️Сподобалось моє шикарне вбрання @LanvinOfficial, завдяки якому я відчувала себе повноцінною #BossBabe. 👑", — прокоментувала свій візит до Франції світська левиця.

Нагадаємо, Україну підтримує ціла низка світових знаменитостей. Напередодні до Львова, а згодом і до Києва завітав голлівудський актор Бен Стіллер.

Також Фокус писав про несподіваний візит до України акторки Анджеліни Джолі на початку травня 2022. Приїзд знаменитості світового масштабу наробив багато галасу в мережі.