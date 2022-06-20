"Ви мій герой": Бен Стіллер зустрівся із Зеленським під час поїздки до Києва (відео)

На зустрічі в Офісі президента Зеленський і Стіллер обмінялися люб'язностями, а також обговорили потреби українських переселенців і біженців, які перебувають у Польщі, яких голлівудська зірка відвідав напередодні.

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з голлівудським актором Беном Стіллером, який здійснив візит до Києва. Відповідне відео з офісу президента глава держави опублікував у своїх соціальних мережах.

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"Українці відчувають підтримку всього світу, багатьох відомих людей. І візит Бена Стіллера учергове це підтверджує. Ваша поїздка до Ірпені та Макарова, зустрічі з нашими людьми багато про що говорять. Цінуємо, що в цей непростий для нашої країни час ви поруч", — Написав він.

На кадрах, наданих Зеленським, видно, що президент України та відомий актор обмінялися люб'язностями. Зеленський сказав, що в Україні Стіллера дуже добре знають, а той назвав українського лідера своїм героєм.

"Це велика честь для мене. Ви мій герой. У вас була чудова акторська кар'єра. Але це... Те, що ви робите зараз, дуже надихає", — сказав актор.

Він також сказав президенту, що одна справа — бачити руйнування в Україні по телевізору чи в соцмережах, а інша справа — побачити все це на власні очі. За його словами, таке вражає набагато сильніше.

На зустрічі також були присутні глава Офісу Президента Андрій Єрмак та міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

На сайті ОП сказано, що Зеленський і посол доброї волі при ООН Бен Стіллер обговорили потреби українських переселенців, а також біженців, які перебувають у Польщі, яких американський актор відвідав напередодні. Окремо Володимир Зеленський наголосив на порушенні прав примусово депортованих до Росії українців, зокрема дітей.

Нагадаємо, 19 червня стало відомо, що Бен Стіллер приїхав до України. Спочатку голлівудського актора помітили у Львові, де той гуляв центром міста та спілкувався з місцевими жителями. До цього він приїхав до Польщі, щоби допомогти українським біженцям.

Після візиту до Львова Стіллер вирушив до Київської області. Він відвідав Макарів та Ірпінь, де побував на зруйнованих об'єктах цивільної інфраструктури та поспілкувався з жителями міст, які пережили окупацію.