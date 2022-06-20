"Вы мой герой": Бен Стиллер встретился с Зеленским в ходе поездки в Киев (видео)

На встрече в Офисе президента Зеленский и Стиллер обменялись любезностями, а также обсудили потребности украинских переселенцев и находящихся в Польше беженцев, которых голливудская звезда посетил накануне.

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с голливудским актером Беном Стиллером, который совершил визит в Киев. Соответствующее видео из Офиса президента глава государства опубликовал в своих социальных сетях.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

"Украинцы чувствуют поддержку всего мира, многих известных людей. И визит Бена Стиллера в очередной раз это подтверждает. Ваша поездка в Ирпень и Макаров, встречи с нашими людьми о многом говорят. Ценим, что в это непростое для нашей страны время вы рядом", — написал он.

На кадрах, предоставленных Зеленским видно, что президент Украины и известный актер обменялись любезностями. Зеленский сказал, что в Украине Стиллера очень хорошо знают, а тот назвал украинского лидера своим героем.

"Это большая честь для меня. Вы мой герой. У вас была прекрасная актерская карьера. Но это…То, что вы делаете сейчас, очень вдохновляет", — сказал актер.

Он также сказал президенту, что одно дело — видеть разрушения в Украине по телевизору или в соцсетях, а другое дело — увидеть все это своими глазами. По его словам, такое впечатляет гораздо сильнее.

На встрече также присутствовали глава Офиса Президента Андрей Ермак и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

На сайте ОП сказано, что Зеленский и посол доброй воли при ООН Бен Стиллер обсудили потребности украинских переселенцев, а также находящихся в Польше беженцев, которых американский актер посетил накануне. Отдельно Владимир Зеленский сделал акцент на нарушении прав принудительно депортированных в Россию украинцев, в том числе детей.

Напомним, 19 июня стало известно, что Бен Стиллер приехал в Украину. Изначально голливудского актера заметили во Львове, где тот гулял по центру города и общался с местными жителями. До этого он приехал в Польшу, чтобы помочь украинским беженцам.

После визита во Львов Стиллер отправился в Киевскую область. Он посетил Макаров и Ирпень, где побывал на разрушенных объектах гражданской инфраструктуры и пообщался с жителями городов, переживших оккупацию.