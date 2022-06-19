Вслед за Анджелиной Джоли: звезда Голливуда Бен Стиллер приехал во Львов (видео)

Накануне актер рассказал, что в рамках миссии ООН прибыл в Польшу для встречи с беженцами из Украины. По его словам, более 90% из этих людей составляли женщины и дети.

56-летний американский киноактер Бен Стиллер был замечен на улицах Львова. Видео со знаменитостью делятся пользователи Сети.

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Стиллер прогулялся по центру города и поговорил с местными жителями. Его заметили, в частности, возле памятника Тарасу Шевченко.

[ + – ] Бен Стиллер во Львове

Как известно, звезда фильма "Ночь в музее" раньше приехал в Польшу, чтобы помочь украинским беженцам.

"Я только что прибыл в Польшу вместе с УВКБ ООН, чтобы встретить семьи, чья жизнь была разорвана войной и насилием в Украине. Миллионы людей были вынуждены покинуть свои дома, причем более 90% составляли женщины и дети. Я здесь, чтобы учиться, делиться историями, иллюстрирующими влияние войны на человека, и усиливать призывы к солидарности", — отметил актер на своей Instagram-странице накануне.

[ + – ] Бен Стиллер раньше приехал в Польшу

Бен Стиллер — посол доброй воли ООН, как и Анджелина Джоли, посетившая украинский Львов весной 2022.

Напомним, в конце апреля 2022 во Львов неожиданно приехала другая голливудская знаменитость — актриса Анджелина Джоли. Она посетила центры беженцев, встретила эвакуационный поезд из Покровска и пряталась в бомбоубежище во время воздушной тревоги. Однако россиянам не очень понравилась инициатива посла доброй воли ООН.

Также Фокус писал об очередном визите в Украину главы британского правительства. Накануне в Киев приехал Борис Джонсон и заявил, что "Евровидение-2023" должно пройти, несмотря ни на что, в Украине.