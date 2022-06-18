Борис Джонсон заявил, что Евровидение-2023 должно пройти в Украине

Несмотря на то, что у Великобритании была отличная песня, Украина заслуживает на проведение Евровидения на своей территории, считает британский премьер-министр.

После того, как Европейский вещательный союз (ЕВС) заявил о том, что Евровидение-2023 должно состоятся в Великобритании, на это негативно отреагировал министр культуры Украины Александр Ткаченко. А премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Украина заслужила провести песенный конкурс на своей территории и он надеется, что наша страна сможет это сделать несмотря на войну с Россией, сообщает The Guardian.

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Сейчас компания BBC уже начала вести переговоры с ЕВС по поводу проведения "Евровидения-2023" в Великобритании, хотя страна заняла только второе место на песенном конкурсе в этом году, уступив Украине в лице группы Kalush Orchestra.

Выступая перед журналистами после своего возвращения из Киева, где он провел переговоры с Владимиром Зеленским, Борис Джонсон заявил, что он считает, что песенный конкурс должен состоятся в Украине.

"Украинцы выиграли "Евровидение-2022". Я знаю, что у нас была хорошая песня и я бы очень хотел, чтобы следующий конкурс состоялся в Великобритании. Но украинцы заслужили это право. Я считают, что они должны иметь право провести конкурс в Украине. Я считаю, что Киев или любой другой безопасный украинский город мог бы принять Евровидение-2023", — сказал Джонсон.

Это заявление Джонсона прозвучало в след за реакцией на смену места проведения конкурса министром культуры Украины Александром Ткаченко.

"Разве справедливо забрать право на проведение Евровидения у страны, которая ведет борьбу за демократию от лица всего цивилизованного мира?", — задался вопросом Ткаченко.

Украина настаивает на том, что может провести песенный конкурс на своей территории и обеспечить его безопасность и, по словам министра культуры, будет выступать против планов по его переносу в Великобританию.

Несмотря на то, что Украина заняла первое место на конкурсе в этом году, ЕВС заявил, что война в Украине не позволит провести Евровидение в следующем году так как это небезопасно. Поэтому организаторы конкурса обратились к BBC, чтобы вещательная компания занялась организацией песенного конкурса на территории Великобритании.

Несколько британских городов уже выразили заинтересованность в проведении конкурса в следующем году, включая Глазго, Лидс, Ливерпуль и Манчестер.

Но Александр Ткаченко заявил, что правительство Украины предоставило подробный план, как можно безопасно провести следующий конкурс в нашей стране.

Ткаченко провел экстренные переговоры с министром культуры Великобритании Надин Доррис, чтобы найти выход из положения. При этом правительство Великобритании по-прежнему публично выражает надежду, что Украина сможет принять конкурс в следующем году.

Источники в британском правительстве предполагают, что, если BBC в конечном итоге будет проводить конкурс, он будет иметь сильно выраженную украинскую тематику и будет показывать символическую связь между двумя странами.

Ткаченко не стал подробно рассказывать о предложениях Украины, но, возможно, они будут включать изменения формата проведения Евровидения.

"Мы имеем полное право проводить Евровидение, согласно правилам Евровидения. Возможно ЕВС больше заинтересован в своих собственных правилах, чем в помощи в защите демократии и поиске решения в интересах обеих сторон", — заявил Ткаченко.

По слова министра культуры Украины, наша страна предложила достаточно интересные решения и разные варианты, которые в том числе предполагают участие других стран.

"Я считаю, что решение есть. У Украины нельзя забрать проведение Евровидения, мы может это сделать тем или иным образом", — сказал Ткаченко.

Фокус уже писал о том, как Минкульт Украины отреагировал на решение Европейского вещательного союза провести следующее Евровидение в Великобритании.

Напоминаем, что в мае этого года министр культуры Ткаченко был уверен, что "Евровидение 2023" пройдет в Украине.

Также Фокус писал о том, как аргументировали свое решение забрать у Украины "Евровидении-2023" в ЕВС.