Борис Джонсон заявив, що Євробачення-2023 має відбутися в Україні

Попри те, що Великобританія мала чудову пісню, Україна заслуговує на проведення Євробачення на своїй території, вважає британський прем'єр-міністр.

Після того, як Європейська мовна спілка (ЄМС) заявив про те, що Євробачення-2023 має відбутися у Великій Британії, на це негативно відреагував міністр культури України Олександр Ткаченко. А прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив, що Україна заслужила провести пісенний конкурс на своїй території, і він сподівається, що наша країна зможе це зробити, попри війну з Росією, повідомляє The Guardian.

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Наразі компанія BBC вже почала вести переговори з ЄМС з приводу проведення "Євробачення-2023" у Великій Британії, хоча країна посіла лише друге місце на пісенному конкурсі цього року, поступившись Україні в особі гурту Kalush Orchestra.

Виступаючи перед журналістами після повернення з Києва, де він провів переговори з Володимиром Зеленським, Борис Джонсон заявив, що він вважає, що пісенний конкурс має відбутися в Україні.

"Українці виграли "Євробачення-2022". Я знаю, що у нас була хороша пісня і я дуже хотів би, щоб наступний конкурс відбувся у Великій Британії. Але українці заслужили це право. Я вважаю, що вони повинні мати право провести конкурс в Україні. Я вважаю, що Київ або будь-яке інше безпечне українське місто могло б прийняти Євробачення-2023", — сказав Джонсон.

Ця заява Джонсона прозвучала слідом за реакцією на зміну місця проведення конкурсу міністром культури України Олександром Ткаченком.

"Хіба справедливо забрати право на проведення Євробачення у країни, яка веде боротьбу за демократію від імені всього цивілізованого світу?" — запитав Ткаченко.

Україна наполягає на тому, що може провести пісенний конкурс на своїй території та забезпечити його безпеку і, за словами міністра культури, виступатиме проти планів щодо його перенесення до Великобританії.

Попри те, що Україна посіла перше місце на конкурсі цього року, ЄМС заявив, що війна в Україні не дозволить провести Євробачення наступного року, оскільки це небезпечно. Тому організатори конкурсу звернулися до ВВС, щоб мовна компанія зайнялася організацією пісенного конкурсу на території Великобританії.

Декілька британських міст вже висловили зацікавленість у проведенні конкурсу наступного року, включаючи Глазго, Лідс, Ліверпуль та Манчестер.

Але Олександр Ткаченко заявив, що уряд України надав детальний план, як можна безпечно провести наступний конкурс у нашій країні.

Ткаченко провів екстрені переговори з міністром культури Великобританії Надін Дорріс, щоб знайти вихід із ситуації. Водночас уряд Великобританії, як і раніше, публічно висловлює надію, що Україна зможе прийняти конкурс наступного року.

Джерела в британському уряді припускають, що якщо BBC зрештою проводитиме конкурс, він матиме сильно виражену українську тематику і показуватиме символічний зв'язок між двома країнами.

Ткаченко не докладно розповідав про пропозиції України, але, можливо, вони включатимуть зміни формату проведення Євробачення.

"Ми маємо повне право проводити Євробачення, згідно з правилами Євробачення. Можливо, ЄМС більше зацікавлений у своїх власних правилах, ніж у допомозі у захисті демократії та пошуку рішення на користь обох сторін", — заявив Ткаченко.

За словами міністра культури України, наша країна запропонувала досить цікаві рішення та різні варіанти, які, зокрема, передбачають участь інших країн.

"Я вважаю, що рішення є. В України не можна забирати проведення Євробачення, ми може це зробити так чи інакше", — сказав Ткаченко.

Фокус уже писав про те, як Мінкульт України відреагував на рішення Європейської мовної спілки провести наступне Євробачення у Великій Британії.

Нагадуємо, що у травні цього року міністр культури Ткаченка був упевнений, що "Євробачення-2023" пройде в Україні.

Також Фокус писав про те, як аргументували своє рішення забрати в України "Євробачення-2023" до ЄМС.