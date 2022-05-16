Міністр культури Ткаченко впевнений, що "Євробачення 2023" відбудеться в Україні

Kalush Orchestra виграли пісенний конкурс і тепер згідно з правилами Україна втретє має прийняти "Євробачення".

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Після перемоги Kalush Orchestra на "Євробаченні 2022" в Турині, Італія, багато хто ставив запитання, чи прийматиме Україна пісенний конкурс. Адже зараз в країні триває війна з Росією. Проте міністр культури України Олександр Ткаченко ясно висловився — Україна прийме "Євробачення 2023".

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"Ми не сумнівалися. Хлопці Kalush, Сміливість — це бути українцем. Це не впускати жодну можливість, щоб сказати світові правду. Починаємо думати, де саме в Україні проводитимемо "Євробачення-2023". Це одна з перших перемог, найбільша — попереду", — написав Ткаченко у Facebook.

[ + – ] Пост Олександра Ткаченка Фото: Скриншот

Тим самим він дав зрозуміти, що Україна прийме пісенний конкурс, незважаючи на те, що наша країна зараз ще воює з російськими окупантами.

Утім "Євробачення" не обов'язково має приймати Київ, як це було попередні два рази. У коментарях Ткаченку вже запропонували провести конкурс у місті Калуш Івано-Франківської області, рідному місті учасників гурту.

Нагадаємо, якщо з якихось причин та чи інша країна не може прийняти конкурс "Євробачення", його можна перенести в іншу країну. Таке вже траплялося. Відомо, що мер Стокгольма Анна Кеніг уже повідомила українському послу у Швеції, що місто готове прийняти конкурс, якщо наша країна не зможе це зробити.

Також провести конкурс може одна із країн-засновниць конкурсу, або так звана "Велика п'ятірка", — Італія, Іспанія, Франція, Великобританія та Німеччина.

Цікаво, але в Іспанії "Євробачення" востаннє приймали в 1969 році.

Раніше приймати "Євробачення" відмовлялося князівство Монако в 1971 році. У державі не знайшлося відповідного майданчика, тож конкурс провели у Великій Британії.

1973 року Люксембург здобув другу перемогу поспіль, тому від права приймати конкурс ще раз там відмовилися. "Євробачення" приймала Великобританія.

1979 року аналогічна ситуація сталася з Ізраїлем. Від проведення конкурсу ще раз країна відмовилася, тому 1980 року "Євробачення" прийняли Нідерланди.