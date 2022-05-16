Министр культуры Ткаченко уверен, что "Евровидение 2023" пройдет в Украине

Kalush Orchestra выиграли песенный конкурс и теперь, согласно правилам, Украина в третий раз должна принять "Евровидение"

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После победы Kalush Orchestra на "Евровидении 2022" в Турине, Италия, многие стали задаваться вопросом, будет ли принимать Украина песенный конкурс. Ведь сейчас в стране идет война с Россией. Однако министр культуры Украины Александр Ткаченко ясно высказался – Украина примет "Евровидение 2023".

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"Мы не сомневались. Ребята Kalush, вы круты! Смелость – это быть украинцем. Это не упускать никакой возможности, чтобы сказать миру правду. Начинаем думать, где именно в Украине будем проводить Евровидение-2023. Это одна из первых побед, самая большая – впереди", — написал Ткаченко в Facebook.

[ + – ] Пост Александра Ткаченко Фото: Скриншот

Тем самым он дал понять, что Украина примет песенный конкурс, не смотря на то, что наша страна в данный момент еще воюет с российскими оккупантами.

Впрочем, "Евровидению" не обязательно принимать Киеву, как это было предыдущие два раза. В комментариях Ткаченко уже предложили провести конкурс в городе Калуш Ивано-Франковской области, родном городе участников группы.

Напомним, если по каким-то причинам та, или иная страна не может принять конкурс "Евровидение" – его можно перенести в другую страну. Такое уже случалось. Известно, что мэр Стокгольма Анна Кениг уже сообщила украинскому послу в Швеции, что город готов принять конкурс, если наша страна не сможет этого сделать.

Также провести конкурс могут одной из стран-основателей конкурса, или так называемая "Большая пятерка" – Италия, Испания, Франция, Великобритания и Германия.

Примечательно, но в Испании "Евровидение" последний раз принимали в 1969 году.

Ранее принимать "Евровидение" отказывались княжество Монако в 1971 году. В государстве не нашлось подходящей площадки, так что конкурс провели в Великобритании.

В 1973 году Люксембург одержал вторую победу подряд, поэтому от права принимать конкурс еще раз там отказались. "Евровидение" принимала Великобритания.

В 1979 году аналогичная ситуация произошла с Израилем. От проведения конкурса еще раз страна отказалась, потому в 1980 году Евровидение приняли Нидерланды.