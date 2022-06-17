Через гарантії безпеки: Україна не зможе прийняти "Євробачення-2023", — організатори

Європейський мовний союз звернеться до Великої Британії, яка посіла друге місце у 2022 році, з пропозицією провести пісенний конкурс у себе.

Європейська мовна спілка (EBU) вирішила, що Україна не зможе прийняти пісенний конкурс "Євробачення" у 2023 році. Про це повідомляється на офіційному сайті організатором.

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"EBU хотів би поділитися своїм сумом і розчаруванням з приводу того, що конкурс наступного року не може бути проведений в Україні", — йдеться у зверненні.

Як уточнили організатори, проведення пісенного конкурсу в Україні неможливе через "нинішні обставини, гарантії безпеки та функціонування, необхідні для мовника".

В EBU висловили "глибокий жаль" через необхідність ухвалити таке рішення і подякували мовнику UA.Суспільне за співпрацю протягом кількох тижнів після перемоги Kalush Orchestra у Турині.

Також стало відомо, що організатори розпочнуть переговори з Великою Британією, яка посіла у "Євробачення-2022" друге місце, про проведення конкурсу наступного року на території Сполученого Королівства.

Європейська мовна спілка також сподівається, що перемога України позначиться на проведенні "Євробачення" наступного року.

"Це буде для нас пріоритетом у наших обговореннях із можливими господарями", — наголосили організатори.

Нагадаємо, український гурт Kalush Orchestra впевнено здобув перемогу на "Євробаченні-2022" у Турині 14 травня з піснею "Stefania".

Наприкінці травня стало відомо, що пісенний конкурс наступного року може пройти у Києві. За словами міської влади, в українській столиці є весь необхідний інвентар для організації та проведення Євробачення на відповідному рівні.

13 червня заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко повідомив, що Україна вже розпочала підготовку до "Євробачення-2023".