Из-за гарантий безопасности: Украина не сможет принять "Евровидение-2023", — организаторы

Европейский языковой союз обратится к Великобритании, занявшей второе место в 2022 году, с предложением провести песенный конкурс у себя.

Европейский языковой союз (EBU) решил, что Украина не сможет принять песенный конкурс "Евровидение" в 2023 году. Об этом сообщается на официальном сайте организатором.

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"EBU хотел бы поделиться своей печалью и разочарованием по поводу того, что конкурс в следующем году не может быть проведен в Украине", — говорится в обращении.

Как уточнили организаторы, проведение песенного конкурса в Украине невозможно из-за "нынешних обстоятельств, гарантий безопасности и функционирования, необходимых вещателю".

В EBU выразили "глубокое сожаление" из-за необходимости принять такое решение и поблагодарили вещателя UA.Суспільне за сотрудничество в течение нескольких недель после победы Kalush Orchestra в Турине.

Также стало известно, что организаторы начнут переговоры с Великобританией, занявшей в "Евровидение-2022" второе место, о проведении конкурса в следующем году на территории Соединенного Королевства.

Европейский языковой союз также надеется, что победа Украины отразится на проведении "Евровидения" в следующем году.

"Это будет для нас приоритетом в наших обсуждениях с возможными хозяевами", — подчеркнули организаторы.

Напомним, украинская группа Kalush Orchestra уверенно одержала победу на "Евровидении-2022" в Турине 14 мая с песней "Stefania".

В конце мая стало известно, что песенный конкурс в следующем году может пройти в Киеве. По словам городских властей, в украинской столице есть весь необходимый инвентарь для организации и проведения "Евровидения" на соответствующем уровне.

13 июня заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко сообщил, что Украина уже начала подготовку к "Евровидению-2023".