Евровидение-2023 может пройти в Киеве

Международный песенный конкурс в 2023 году должен пройти в Украине.

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Самые известные песенные соревнования "Евровидение-2023" могут пройти в Киеве. Об этом журналистам "Сегодня" сообщил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

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По словам чиновника, в столице Украины есть весь необходимый инвентарь для организации и проведения международного песенного конкурса в 2023 году на соответствующем уровне. Однако достраивать и создавать что-то новое сейчас будет очень трудно.

А столица Украины уже принимала еврофанов дважды – в 2005 и 2017 годах. Первый раз "Евровидение" провели в помещении Дворца спорта, а второй раз музыкантов со всей Европы принимал Международный выставочный центр на Броварском проспекте.

[ + – ] Украина победила на "Евровидении-2022" Фото: Скриншот

"Для проведения "Евровидения" есть соответствующая процедура. В Украину должны приехать организаторы песенного конкурса. Они оценят обстановку и примут решение, где именно проводить конкурс. Что касается города Киева, то у нас "Евровидение" уже проходило дважды. Город показал свои возможности – мы можем проводить такие масштабные мероприятия. И если выбор организаторов будет в Киеве, то мы сделаем это в третий раз. Но для этого нужно много составляющих. Одна из основных – это безопасность, а также международное транспортное сообщение", — отметил Поворозник.

В частности, по словам заместителя главы КГГА, Киев приложит максимальные усилия, чтобы организовать конкурс в 2023 году на высоком уровне.

Напомним, украинская группа Kalush Orchestra уверенно одержала победу на "Евровидении-2022" в Турине с песней о маме. Фокус разбирался, в чем особенность украинских музыкантов, покоривших Европу.

Тем временем, Россию планируют навсегда исключить из международного песенного конкурса "Евровидение".