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Стиль жизни Евровидение-2022

Победители "Евровидения"2022 Kalush Orchestra. Чем взяли публику украинские рэперы

Константин Рылев
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Олег Псюк, Kalush, Kalush Orchestra, Евровидение
Олег Псюк, лидер Kalush Orchestra, празднует день рождения через день после победы на Евровидении

16 мая рэперу Олегу Псюку исполнилось 28 лет. Фокус разбирался, в чем причины стремительного успеха молодого артиста.

Лидер группы Kalush и Kalush Orchestra написал в Facebook: "Йо. Сегодня мне стукнуло 28. Многие цели в моей жизни уже выполнены и проработаны несколько библиотек задач. Родившись в Калуше, я получил много соответствующей эмпирики, и было не так просто ее разнообразить. На протяжении всей моей жизни я менялся, менялись мнения и приоритеты, но всегда были несколько качеств, которые мной двигали и которые я бы никогда ни на что не променял. Трудолюбие, любопытство и моя погруженность в то, за что я брался. Спасибо, что вы всегда со мной, это только начало".

Олег Псюк, Kalush, Kalush Orchestra, Евровидение
Специфика метода Kalush в том, что они смешали с рэпом традицию дворовой песни

Сильная воля

Олег Псюк сам подчеркнул качества, которые помогли ему делать музыкальную карьеру: трудолюбие, любопытство и полная самоотдача своему делу. Как сказал Олег в интервью "Радіо Промінь"в сентябре 2021: "Моя самая большая сила – сила воли".

Искал лучших для проекта Kalush

Родился Олег Псюк в городке Калуш, в честь которого и назвал свою рэп-группу. Окончил Лесотехнический университет во Львове. Поборол наркозависимость.

Музыкантов для группы Kalush нашел в Киеве, потому что не видел нужного ему уровня исполнителей в родном городе.

Группу основал в 2019 году, после чего последовал стремительный успех. В 2022 этно-модификация на основе Кalush – проект Kalush Orchestra победил на "Евровидении-2022".

На самом деле все приходило постепенно. Кalush в начале карьеры выпустил просто традиционный рэп "Ти гониш".

"Яркие образы группы, виртуозная техника читки Псюка – все это было предметом обсуждения довольно узкого круга", – рассказывает Фокусу музыкальный критик Игорь Панасов.

Видеоклип Кalush "Ти гониш"

Рэп плюс поп и дворовая песняэто Kalush

"Стремительно развивающейся историю Kalush можно назвать только в последние полтора года, – продолжает Панасов, – когда группа двинулась в сторону поп-сегмента (с выходом песни "Зорі" в ноябре 2020-го). До этого они были интересным рэп-проектом, но в ряду многих".

Специфика метода Kalush состоит в том, что они взяли как элемент для смешения с рэпом традицию дворовой песни – именно в таком ключе сделаны их главные хиты 2021 года "Додому" и "Давай начистоту".

Дворовая песня, по словам музыкального эксперта, это, условно говоря, три аккорда плюс простейший искренний текст про повседневную жизнь и базовые ценности. В Украине в дворовой сегмент попала песня "Вона" Тараса Чубая, пара хитов 90-х Виктора Павлика, "Хрещатик" Зиброва. Из русскоязычных — "Киевлянка" Кричевского.

Видеоклип Kalush Додому (feat. Skofka)

Дуэты – это слом стереотипов

Найденную формулу рэп+дворовая песня, по словам эксперта, Олег Псюк стал развивать.

"Успехи становились все масштабнее, и я вижу в этом стратегию работы лейбла ENKO, который основали продюсер Ванек Клименко с alyona alyona и который активно работает над продвижением группы", – говорит Игорь Панасов.

В Kalush множество дуэтов. Это дало им возможность захватывать сопредельные с рэпом аудитории.

"Обилие дуэтов Kalush с разными артистами – это медаль, у которой две стороны. С одной, это явно часть пиар-стратегии группы. С другой, это инновация для украинской музыкальной сцены, которая стимулирует ее развитие: находя общий язык с такими разными исполнителями, как Христина Соловий, Jerry Heil, "Океан Ельзи" и Tember Blanche, группа Kalush доламывает все еще недобитые у нас стереотипы о том, что есть границы жанров, стилей и несовместимость артистов из разных сегментов. Это все последствия старых шаблонов и антитез типа "попса – рок" и так далее", – утверждает Панасов.

Олег Псюк, Kalush, Kalush Orchestra, Евровидение
В "Стефанії" Kalush Orchestra сознательно подчеркнули этническую составляющую
Фото: Youtube

Этно-составляющая плюс оригинальные тексты — а это уже Kalush Orchestra

"В украинском рэпе много рефлексии и самокопания, – считает обозреватель. – Для меня это является проявлением достоинств – личностного подхода, понимания авторами сложности устройства мира, стремления к поиску правды. Что касается, этнической составляющей, то она никогда не была ключевой у Kalush (в том смысле, как она была важна для таких проектов, как, например, ДахаБраха и Onuka). Но язык, антураж клипов и артистический имидж группы достаточно подчеркивали ее украинское происхождение. Думаю, конкретно в "Стефанії" Kalush Orchestra сознательно подчеркнули этническую составляющую. Они видели, как это хорошо сработало на примере Go_A в прошлом году, и решили использовать этот козырь".

Заметим, что Kalush Orchestra выпустили видеоклип на песню Stefania, который снимали в Буче и в Ирпене. В центре видеоистории — девушка-солдат, спасающая детей.

Премьерный клип Kalush Orchestra на песню "Stefania"
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