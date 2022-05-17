Переможці "Євробачення-2022" Kalush Orchestra. Чим узяли публіку українські репери

16 травня реперу Олегу Псюку виповнилося 28 років. Фокус розбирався, у чому причини стрімкого успіху молодого артиста.

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Лідер гурту Kalush і Kalush Orchestra написав у Facebook: "Йо. Сьогодні мені стукнуло 28. Багато цілей у моєму житті вже виконано і пророблено декілька бібліотек завдань. Народившись в Калуші, я отримав багато притаманної емпірики, і було не так просто її урізноманітнити. Протягом усього мого життя я змінювався, змінювалися погляди та пріоритети, але завжди були кілька якостей, які мною рухали і які я б ніколи ні на що не проміняв. Працелюбність, цікавість і моя захламність у всьому за що б я не брався. Дякую, що ви завжди зі мною, це тільки початок".

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[ + – ] Специфіка методу Kalush у тому, що вони змішали з репом традицію дворової музики

Сильна воля

Олег Псюк сам наголосив на якості, які допомогли йому робити музичну кар'єру: працьовитість, цікавість і повна самовіддача своїй справі. Як сказав Олег в інтерв'ю "Радіо Промінь" у вересні 2021 року: "Моя найбільша сила — сила волі".

Шукав найкращих для проєкту Kalush

Народився Олег Псюк у містечку Калуш, на честь якого назвав свій реп-гурт. Закінчив Лісотехнічний університет у Львові. Подолав наркозалежність.

Музикантів для гурту Kalush знайшов у Києві, тому що не бачив потрібного йому рівня виконавців у рідному місті.

Гурт заснував у 2019 році, після чого був стрімкий успіх. У 2022 році етномодифікація на основі Кalush — проєкт Kalush Orchestra переміг на "Євробаченні-2022".

Насправді все приходило поступово. Кalush на початку кар'єри випустив просто традиційний реп "Ти гониш".

"Яскраві образи гурту, віртуозна техніка читки Псюка — все це було предметом обговорення досить вузького кола", — розповідає Фокусу музичний критик Ігор Панасов.

[ + – ] Відеокліп Кalush "Ти гониш"

Реп плюс поп і дворова пісня — це Kalush

"Історію Kalush можна назвати такою, що стрімко розвивається, лише в останні півтора року, — продовжує Панасов, — коли гурт рушив у бік поп-сегменту (з виходом пісні "Зорі" в листопаді 2020-го). До цього вони були цікавим реп-проєктом, але серед багатьох".

Специфіка методу Kalush полягає в тому, що вони взяли як елемент для змішування з репом традицію дворової пісні — саме в такому ключі зроблено їхні головні хіти 2021 року "Додому" та "Давай начистоту".

Дворова пісня, за словами музичного експерта, це, умовно кажучи, три акорди плюс найпростіший щирий текст про повсякденне життя та базові цінності. В Україні в дворовий сегмент потрапила пісня "Вона" Тараса Чубая, кілька хітів 90-их Віктора Павліка, "Хрещатик" Зіброва. З російськомовних — "Киевлянка" Кричевського.

[ + – ] Відеокліп Kalush "Додому" (feat. Skofka)

Дуети — це злам стереотипів

Знайдену формулу реп+дворова пісня, за словами експерта, Олег Псюк почав розвивати.

"Успіхи ставали дедалі масштабнішими, і я бачу в цьому стратегію роботи лейбла ENKO, який заснували продюсер Ваньок Клименко з alyona alyona і який активно працює над просуванням гурту", — каже Ігор Панасов.

У Kalush безліч дуетів. Це дозволило їм захоплювати суміжні з репом аудиторії.

"Безліч дуетів Kalush із різними артистами — це медаль, яка має дві сторони. З одного, це очевидно частина піар-стратегії гурту. З іншого, це інновація для української музичної сцени, яка стимулює її розвиток: знаходячи спільну мову з такими різними виконавцями, як Христина Соловій, Jerry Heil, "Океан Ельзи" та Tember Blanche, гурт Kalush доламує все ще недобиті в нас стереотипи про те, що є межі жанрів, стилів і несумісність артистів із різних сегментів. Це все наслідки старих шаблонів та антитез типу "попса — рок" і так далі", — стверджує Панасов.

[ + – ] У "Стефанії" Kalush Orchestra свідомо підкреслили етнічний складник

Етноскладник плюс оригінальні тексти — а це вже Kalush Orchestra

"В українському репі багато рефлексії та самокопання, — вважає оглядач. — Для мене це є проявом переваг — особистісного підходу, розуміння авторами складності устрою світу, прагнення до пошуку правди. Щодо етнічного складника, то він ніколи не був ключовим у Kalush (у тому сенсі, як він був важливим для таких проєктів, як, наприклад, ДахаБраха й Onuka). Але мова, антураж кліпів та артистичний імідж гурту досить підкреслювали його українське походження. Думаю, конкретно в "Стефанії" Kalush Orchestra свідомо підкреслили етнічний складник. Вони бачили, як це добре спрацювало на прикладі Go_A минулого року, і вирішили використати цей козир".

Зауважимо, що Kalush Orchestra випустили відеокліп на пісню Stefania, який знімали в Бучі та в Ірпені. У центрі відеоісторії — дівчина-солдатка, яка рятує дітей.

[ + – ] Прем'єрний кліп Kalush Orchestra на пісню "Stefania"

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