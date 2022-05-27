Євробачення-2023 може пройти в Києві

Міжнародний пісенний конкурс у 2023 повинен пройти в Україні.

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Найвідоміші пісенні змагання "Євробачення-2023" можуть пройти в Києві. Про це журналістам "Сьогодні" повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

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За словами чиновника, у столиці України є весь необхідний інвентар для організації та проведення міжнародного пісенного конкурсу у 2023 році на відповідному рівні. Проте добудовувати та створювати щось нове зараз буде дуже важко.

А столиця України вже приймала єврофанів двічі — у 2005 та 2017 роках. Перший раз "Євробачення" провели у приміщенні Палацу спорту, а вдруге музикантів з усієї Європи приймав Міжнародний виставковий центр на Броварському проспекті.

[ + – ] Україна перемогла на "Євробаченні-2022" Фото: Скріншот

"Для проведення "Євробачення" є відповідна процедура. В Україну мають приїхати організатори пісенного конкурсу. Вони оцінять обстановку і приймуть рішення, де саме проводити конкурс. Щодо міста Києва, то у нас "Євробачення" вже проходило двічі. Місто показало свої можливості – ми можемо проводити такі масштабні заходи. І якщо вибір організаторів буде у Києві, то ми зробимо це втретє. Але для цього є багато складових. Одна з основних – це безпека, а також міжнародне транспортне сполучення", — зазначив Поворозник.

Зокрема, за словами заступника голови КМДА, Київ докладе максимальних зусиль, аби організувати конкурс у 2023 році на найвищому рівні.

Нагадаємо, український гурт Kalush Orchestra впевнено здобув перемогу на "Євробаченні-2022" у Турині з піснею про маму. Фокус розбирався, у чому особливість українських музикантів, котрі підкорили Європу.

Тим часом Росію планують назавжди виключити з міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення".