Росію планують назавжди виключити з "Євробачення"

У 2022 Росію не допустили до участі в пісенних змаганнях, тепер обговорюється повне виключення країни з конкурсу.

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Росію планують назавжди виключити з міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення". Про це повідомило видання The Journal.

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Гендиректор EBU Ноель Курран заявив, що станом на сьогодні триває процес усунення РФ з пісенних змагань. Тому Росія навряд чи зможе відсилати своїх представників на доросле та дитяче Євробачення в найближчі роки.

"Думаю, нам цілком зрозуміло, що ми не зможемо залучити Росію до участі у конкурсі", — наголосив керівник EBU.

[ + – ] Україна перемогла на "Євробаченні-2022" Фото: Скріншот

У 2022 Росія не мала права відправити своїх представників на "Євробачення" у Турині. Доля РФ спіткала і білоруського мовника за допомогу у російській військовій агресії на території України.

Тим часом Україна посіла перше місце на "Євробаченні-2022" з піснею "Стефанія". Гурт Kalush Orchestra отримав рекордний 631 бал від міжнародних журі та глядачів з усієї Європи.

Нагадаємо, Росію назавжди планують усунути від участі в міжнародному конкурсі краси "Міс Всесвіт".

Також Фокус писав про плани українського гурту Kalush Orchestra після перемоги у Турині.