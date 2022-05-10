Росію планують назавжди виключити з міжнародного конкурсу краси "Міс Всесвіт"
Раніше росіян позбавили права участі в "Євробаченні".
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Представницям РФ хочуть назавжди заборонити брати участь у міжнародному конкурсі краси "Міс Всесвіт". Про це повідомила президентка "Міс Україна Всесвіт" Анна Філімонова в Instagram.
За словами жінки, вона вже повідомила про ініціативу українців керівництву Miss Universe.
"Ми впевнені, що наші партнери з "Міс Всесвіт" ухвалять правильне рішення. Росія не повинна брати участь у цьому конкурсі вже ніколи, тому що це обурить велику кількість країн, які не хочуть бачити російську представницю поряд із собою", – зазначила голова "Міс Україна Всесвіт".
Зокрема Анна Філімонова зізналась, що президентка "Міс Всесвіт" Пола Шугарт від самого початку повномасштабної війни підтримує Україну, а сама організація всіляко допомагає Україні — як матеріально, так і інформаційно.
"Їхня організація робила велику кількість благочинних внесків та допомагала інформаційно, розміщуючи на своїх ресурсах пам'ятки про те, як іноземці можуть допомогти Україні", — зазначено на сторінці "Міс Україна Всесвіт".
Нагадаємо, під час проведення перенесеного конкурсу краси "Міс світу 2021" у залі церемонії в Пуерто-Рико запалили 7 тисяч свічок на підтримку України.
Після початку повномасштабної війни на території України проти Росії вже запровадили понад 10 тисяч санкцій.