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Росію планують назавжди виключити з міжнародного конкурсу краси "Міс Всесвіт"

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Фото: УНІАН | Учасниці конкурсу краси

Раніше росіян позбавили права участі в "Євробаченні".

Представницям РФ хочуть назавжди заборонити брати участь у міжнародному конкурсі краси "Міс Всесвіт". Про це повідомила президентка "Міс Україна Всесвіт" Анна Філімонова в Instagram.

За словами жінки, вона вже повідомила про ініціативу українців керівництву Miss Universe.

"Ми впевнені, що наші партнери з "Міс Всесвіт" ухвалять правильне рішення. Росія не повинна брати участь у цьому конкурсі вже ніколи, тому що це обурить велику кількість країн, які не хочуть бачити російську представницю поряд із собою", – зазначила голова "Міс Україна Всесвіт".

Президентка "Міс Україна Всесвіт" про виключення Росії з міжнародного конкурсу краси

Зокрема Анна Філімонова зізналась, що президентка "Міс Всесвіт" Пола Шугарт від самого початку повномасштабної війни підтримує Україну, а сама організація всіляко допомагає Україні — як матеріально, так і інформаційно.

"Їхня організація робила велику кількість благочинних внесків та допомагала інформаційно, розміщуючи на своїх ресурсах пам'ятки про те, як іноземці можуть допомогти Україні", — зазначено на сторінці "Міс Україна Всесвіт".

Нагадаємо, під час проведення перенесеного конкурсу краси "Міс світу 2021" у залі церемонії в Пуерто-Рико запалили 7 тисяч свічок на підтримку України.

Після початку повномасштабної війни на території України проти Росії вже запровадили понад 10 тисяч санкцій.