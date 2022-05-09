"Петля стискається": країни Заходу запровадили проти Росії понад 10 тисяч санкцій

За словами нардепа Ростислава Павленка, РФ встановила рекорд за кількістю обмежень, які запроваджували проти країни з початку її існування.

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Країни Заходу запровадили проти Росії 10 128 санкцій за повномасштабне вторгнення в Україну та продовження військової агресії. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив нардеп від "Європейської солідарності" Ростислав Павленко.

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За його словами, Росія встановила рекорд щодо кількості санкцій, які запровадили проти країни з початку її існування. Нардеп зазначає, що зашморг навколо Кремля повільно, але впевнено стягується.

Павленко нагадав, що країни-члени "Великої сімки" домовилися поступово відмовитися від імпорту російської нафти або запровадити ембарго на постачання. Щобільше, найближчим часом представлять 6-й пакет санкцій ЄС проти РФ, до якого дипломати можуть додати заборону імпорту російських енергоресурсів.

"ЄС у межах нового пакету санкцій розглядає заборону на страхування суден, що перевозять російську нафту. Ця заборона перешкоджатиме експорту нафти покупцям до Азії та інших країн, оскільки більшу частину світової торгівлі страхують європейські компанії. Тижневий морський експорт нафти до Росії впав на 14%. Середньодобовий обсяг морського експорту російської сирої нафти з 23 по 29 квітня скоротився, якщо порівняти з попереднім тижнем на 14% — 3,55 млн барелів на добу", — продовжив Павленко у своєму Facebook.

Крім цього, як зазначає нардеп від "Європейської солідарності", ЄС розробляє механізм на випадок екстреного припинення постачання газу з РФ, який передбачає, що країни ЄС розподілятимуть запаси блакитного палива між собою. В планах Брюсселя, за словами Павленка, також є 10-кратне збільшення випуску установок для виробництва водню.

"Вашингтон в межах чергового пакету власних санкцій заборонив експорт до РФ ядерних матеріалів, промислового обладнання та бульдозерів. США також вводять санкції проти 8 керівників Сбербанку та ще 27 з Газпромбанку. Крім того, вносять до чорного списку Московський індустріальний банк. Американці обмежать видачу віз РФ, введуть санкції проти 2,6 тис. росіян і білорусів. США також вводять санкції проти Першого каналу, "Росія-1" та НТВ", — додав Павленко у своїй публікації, присвяченій санкціями проти Росії.

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Нагадаємо, 4 травня Євросоюз представив 6-й пакет санкцій проти Росії. До списку обмежень включено заборону імпорту російської нафти, і навіть відключення банків РФ від міжнародної системи SWIFT. Новий пакет санкцій запровадять тоді, якщо всі країни-члени Європейського Союзу одноголосно підтримають це рішення.

8 травня Білий дім оприлюднив новий пакет антиросійських санкцій після саміту G7. США заборонили американським компаніям співпрацювати з "Першим каналом", НТВ та "Росією-1", розміщувати в них рекламу та надавати їм обладнання. Крім цього, як йшлося у пресрелізі, Вашингтон запровадив заборону надання росіянам бухгалтерських, трастових та корпоративних послуг.