"Петля сжимается": страны Запада ввели против России более 10 тысяч санкций

По словам нардепа Ростислава Павленко, РФ установила рекорд по количеству ограничений, которые вводились в отношении страны с начала ее существования.

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Страны Запада ввели против России 10128 санкций за полномасштабное вторжение в Украину и продолжение военной агрессии. Об этом в своем Telegram-канале сообщил нардеп от "Европейской солидарности" Ростислав Павленко.

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По его словам, Россия установила рекорд по количеству санкций, которые были введены в отношении страны с начала ее существования. Нардеп отмечает, что петля вокруг Кремля медленно, но уверенно стягивается.

Павленко напомнил, что страны-члены "Большой семерки" договорились постепенно отказаться от импорта российской нефти или ввести эмбарго на поставки. Более того, в ближайшее время будет представлен 6-й пакет санкций ЕС против РФ, в который дипломаты могут добавить запрет на импорт российских энергоресурсов.

"ЕС в рамках нового пакета санкций рассматривает запрет на страхование судов, перевозящих российскую нефть. Этот запрет будет препятствовать экспорту нефти покупателям в Азию и другие страны, поскольку большую часть мировой торговли страхуют европейские компании. Недельный морской экспорт нефти в Россию упал на 14%. Среднесуточный объем морского экспорта российской сырой нефти с 23 по 29 апреля сократился по сравнению с предыдущей неделей на 14% – 3,55 млн баррелей в сутки", — продолжил Павленко в своем Facebook.

Помимо этого, как отмечает нардеп от "Европейской солидарности", ЕС разрабатывает механизм на случай экстренного прекращения поставок газа из РФ, который предусматривает, что страны ЕС будут распределять запасы голубого топлива между собой. В планах Брюсселя, по словам Павленко, также 10-кратное увеличение выпуска установок для производства водорода.

"Вашингтон в рамках очередного пакета собственных санкций запретил экспорт в РФ ядерных материалов, промышленного оборудования и бульдозеров. США также вводят санкции против 8 руководителей Сбербанка и еще 27 из Газпромбанка. Кроме того, вносят в черный список Московский индустриальный банк. Американцы ограничат выдачу виз военным РФ, введут санкции против 2,6 тыс. россиян и белорусов. США также вводят санкции против Первого канала, "Россия-1" и НТВ", — добавил Павленко в своей публикации, которая посвящена санкциями против России.

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Напомним, 4 мая Евросоюз представил 6-й пакет санкций против России. В список ограничений был включен запрет на импорт российской нефти, а также отключение банков РФ от международной системы SWIFT. Новый пакет санкций будет введен в том случе, если все страны-члены Европейского Союза единогласно поддержат это решение.

8 мая Белый дом обнародовал новый пакет антироссийских санкций после саммита G7. США запретили американским компаниям сотрудничать с "Первым каналом", НТВ и "Россией-1", размещать у них рекламу и предоставлять им оборудование. Помимо этого, как говорилось в пресс-релизе, Вашингтон ввел запрет на оказание россиянам бухгалтерских, трастовых и корпоративных услуг.