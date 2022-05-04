ЕС может запретить компаниям оказывать услуги по транспортировке нефти из РФ, — Bloomberg

По информации журналистов, власти Греции, Мальты и Кипра усомнились в необходимости такого решения. Там считают, что оно сыграет на руку конкурентам.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

В Евросоюзе в рамках шестого пакета санкций предлагают запретить европейским судам и компаниям оказывать услуги, связанные с транспортировкой нефти по миру. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

В частности, Европейский союз хочет выйти за рамки запрета на импорт российской нефти, распространив санкции, в том числе, на страховые компании. Если решение будет принято, то они не смогут страховать танкеры с нефтью из РФ, что может резко ухудшить способность Москвы поставлять свое сырье в любую точку мира.

При этом издание уточняет, что 95% танкерных перевозок страхует лондонская компания International Group of Protection & Indemnity Clubs, которая обязана соблюдать европейское законодательство.

Таким образом, если решение одобрят, Москве и ее торговым партнерам придется искать альтернативные способы страховать танкерные перевозки.

В то же время, три европейские страны к такой инициативе отнеслись неоднозначно.

Греция, Мальта и Кипр усомнились в необходимости введения такого запрета на транспортировку нефти из России между третьими странами, сообщает Bloomberg со ссылкой на двух неназванных дипломатов.

По словам источников, в этих странах считают, что такое решение лишь сыграет на руку конкурентам.

Как уточняет агентство, шестой пакет санкций планируется утвердить до конца текущей недели или не позднее 9 мая.

Напомним, сегодня ЕС представил шестой пакет санкций против РФ: туда включен запрет на импорт нефти. Еврокомиссия предлагает поэтапно отказаться от топлива из РФ и отключить от SWIFT три банка, включая крупнейший — Сбербанк.

Также мы писали, что прошлый, пятый пакет европейских санкций, введенный в начале апреля, включал в себя запрет на импорт российского угля.