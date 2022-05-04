ЄС може заборонити компаніям надавати послуги з транспортування нафти з РФ, — Bloomberg

За інформацією журналістів, влада Греції, Мальти і Кіпру засумнівалася в необхідності такого рішення. Там вважають, що це зіграє на руку конкурентам.

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У Євросоюзі у межах шостого пакету санкцій пропонують заборонити європейським судам та компаніям надавати послуги, пов'язані з транспортуванням нафти світом. Про це пише агентство Bloomberg.

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Зокрема, Європейський союз хоче вийти за межі заборони імпорту російської нафти, поширивши санкції, зокрема, на страхові компанії. Якщо рішення буде прийнято, то вони не зможуть страхувати танкери з нафтою з РФ, що може різко погіршити здатність Москви постачати свою сировину до будь-якої точки світу.

При цьому видання уточнює, що 95% танкерних перевезень страхує лондонська компанія International Group of Protection & Indemnity Clubs, яка зобов'язана дотримуватись європейського законодавства.

Таким чином, якщо рішення схвалять, Москві та її торговим партнерам доведеться шукати альтернативні способи страхування танкерних перевезень.

Водночас, три європейські країни до такої ініціативи поставилися неоднозначно.

Греція, Мальта і Кіпр засумнівалися у необхідності запровадження такої заборони на транспортування нафти з Росії між третіми країнами, повідомляє Bloomberg із посиланням на двох неназваних дипломатів.

За словами джерел, у цих країнах вважають, що таке рішення лише зіграє на руку конкурентам.

Як уточнює агентство, шостий пакет санкцій планується затвердити до кінця поточного тижня або пізніше 9 травня.

Нагадаємо, сьогодні ЄС представив шостий пакет санкцій проти РФ: туди включено заборону на імпорт нафти. Єврокомісія пропонує поетапно відмовитися від палива з РФ та відключити від SWIFT три банки, включаючи найбільший – Сбербанк.

Також ми писали, що попередній, п'ятий пакет європейських санкцій, запроваджений на початку квітня, включав заборону на імпорт російського вугілля.