ЕС представил шестой пакет санкций против РФ: туда включен запрет на импорт нефти

Еврокомиссия предлагает поэтапно отказаться от топлива из РФ и отключить от SWIFT три банка, включая крупнейший — Сбербанк.

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Европейская комиссия предлагает ввести поэтапное эмбарго на российскую нефть, отключить три банка РФ, включая "Сбер" (Сбербанк), от SWIFT, и запретить вещание на территории ЕС трем государственным каналам России в рамках шестого пакета санкций против государства-агрессора. Об этом в своем выступлении в Европейском парламенте в среду, 4 мая, заявила президент ЕК Урсула фон дер Ляйен.

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В частности, Еврокомиссия предлагает:

ввести санкции в отношении высокопоставленных российских военнослужащих и других лиц, ответственных за военные преступления в Буче Киевской области;

отключить от международной межбанковской системы три крупных российских банка, включая Сбербанк;

запретить доступ к эфиру на территории ЕС трем крупным российским государственным вещателям, распространяющим пропаганду;

запретить европейским бухгалтерам, консультантам и пиарщикам предоставлять услуги российским компаниям;

запретить импорт российской нефти.

Говоря о последнем пункте санкционного пакета фон дер Ляйен подчеркнула, что ввести эмбарго "будет непросто" и ЕК "позаботится о поэтапном отказе от российской нефти".

Помимо этого глава ЕК предлагает странам ЕС начать работу над масштабным пакетом помощи для восстановления Украины после войны.

"Этот пакет должен принести огромные инвестиции для удовлетворения потребностей и проведения необходимых реформ", — объяснила фон дер Ляйен.

Предложения Комиссии теперь должны быть одобрены 27 государствами-членами. Агентство Reuters со ссылкой на дипломатов пишет, что Венгрии и Словакии, вероятно, будет предоставлен более длительный срок для прекращения импорта нефти, поскольку они очень сильно зависят от российских энергоресурсов.

Симона Тальяпьетра из аналитического центра Bruegel в комментарии журналистам назвала постепенное эмбарго ЕС на российскую нефть "рискованной ставкой".

"В краткосрочной перспективе это может привести к увеличению доходов России, что чревато негативными последствиями для ЕС и мировой экономики в плане более высоких цен. Не говоря уже о рисках возмездия (со стороны России в вопросе) поставок природного газа", — сказала эксперт.

Напомним, ранее агентство Bloomberg сообщало, что Венгрия может наложить вето на решение о запрете импорта нефти из РФ, так как эта страна, как, например, Словакия, сильно зависит от российских энергоносителей. По данным журналистов, в связи с этим в ЕС рассматривали возможность обеспечения более мягких условия для некоторых европейских стран по отказу от топлива из РФ.

Также мы писали, что прошлый, пятый пакет европейских санкций, введенный в начале апреля, включал в себя запрет на импорт российского угля.