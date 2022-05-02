Венгрия грозит наложить вето на решение ЕС о запрете поставок нефти из РФ, — Bloomberg

Для принятия нового пакета санкций против России страны ЕС могут пойти на уступки венгерскому и другим государствам, сильно зависящим от российских энергоносителей.

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Венгрия может воспользоваться правом вето и заблокировать введение очередных санкций против РФ, которые предусматривают запрет на импорт российской нефти до конца года. В связи с этим Венгрия и другие страны, сильно зависящие от поставок топлива с территории государства-агрессора, могут получить более мягкие условия для отказа от энергоносителей из России. Об этом в понедельник, 2 мая, пишет издание Bloomberg.

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Высокопоставленный чиновник в правительстве премьер-министра Виктора Орбана сообщил журналистам, что Венгрия была бы готова наложить вето на санкции ЕС в отношении российской нефтяной промышленности, если они будут подразумевать ограничение возможности Будапешта по импорту энергоресурсов.

Источники агентства сообщили, что Еврокомиссия намерена предложить запретить импорт российской нефти до конца года, а до этого постепенно вводить ограничения на поставки. Однако Венгрия была одной из самых активных противников расширения ограничений, вводимых на фоне полномасштабной войны РФ против Украины. Правительство государства предупредило о том, что решение о запрете импорта нанесет серьезный ущерб экономике Венгрии.

Другой источник журналистов указал, что в связи с этим страны, сильно зависящие от нефти из РФ, такие как Венгрия, смогут получить "некоторую дополнительную гибкость" в качестве компромисса, чтобы новый пакет санкций удалось принять.

В воскресенье, 1 мая, немецкий телеканал ZDF сообщил, что Венгрия, Австрия и Словакия сняли свои угрозы касательно наложения вето на решение о запрете поставок нефти из РФ после того, как свою позицию в пользу отказа от российских энергоносителей изменила Германия. В свою очередь официальный представитель венгерского правительства Золтан Ковач опроверг эту информацию, заявив, что позиция Венгрии по этому вопросу не изменилась и государство выступает против нефтяного эмбарго.

Сегодня, по данным агентства, ожидается встреча министров энергетики Европейского союза в Брюсселе, на которой стороны обсудят требование российского руководства об оплате поставок природного газа за рубли и, предположительно, новый пакет санкций, который затронет импорт нефти из РФ.

Напомним, по данным издания Financial Times, c момента начала полномасштабного вторжения России в Украину, страна-агрессор получила 63 млрд евро за экспорт нефти, газа и других энергоносителей. Среди основных покупателей — Германия, Китай, Италия, Нидерланды и Турция.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийарто заявил, что Будапешт не станет голосовать за энергетические санкции против России и не будет поставлять оружие для Украины.