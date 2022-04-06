Венгрия отказалась голосовать за экономические санкции и перевозить оружие для Украины

Такое решение было аргументировано заботой венгерского правительства о безопасности своего народа, отметил глава МИД Петер Сийарто.

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Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийарто заявил, что Будапешт прежде всего заботится о безопасности собственного народа, поэтому не станет голосовать за энергетические санкции против России и не будет перевозить оружие для Украины. Об этом глава венгерского МИД написал в Facebook.

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По словам Сийарто, Венгрия изначально осуждала военную агрессию Кремля и выступала за суверенитет Украины, принимая тысячи украинских беженцев на своей территории и оказывая им гуманитарную помощь. Однако безопасность венгерского народа для правительства страны имеет первостепенное значение, отмечает министр.

"Это не наша война, поэтому мы хотим оставаться в стороне и будем оставаться в стороне. Мы не хотим рисковать миром и безопасностью венгерского народа, поэтому мы не будем поставлять оружие и не будем голосовать за энергетические санкции", — подчеркнул Сийарто.

Глава МИД также заявил, что Будапешт с пониманием относится к позиции украинской власти, но не позволит подвергать классификации демократического выбора венгерского народа.

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"Заявления об установлении тоталитарных режимов, соучастии в войне и сожаления о волеизъявлении венгерского народа неприемлемы! Украинским лидерам пора прекратить оскорблять Венгрию и учесть волю венгерского народа", — резюмировал Сийарто.

Напомним, что 30 марта глава МИд Венгрии Петер Сийярто обвинил Киев во вмешательстве в парламентские выборы в стране. Он утверждал, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба якобы консультировал украинского посла в Будапеште про возможность влияния на результаты выборов.

На очередный парламентских выборах в Венгрии победил премьер-министр Виктор Орбан. После выборов в своей речи к избирателям он причислил президента Украины Владимира Зеленского к числу тех, кто мешал повторному избранию его партии.