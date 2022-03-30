Венгрия обвинила Киев во вмешательстве в выборы: появилась реакция Украины

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал заявления своего коллеги "чепухой" и добавил, что Киев никогда не вмешивался во внутренние дела Будапешта.

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Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил Киев во вмешательстве в парламентские выборы в стране, которые пройдут 3 апреля. Он рассказал, что об этом шлось в телефонном разговоре посла Украины и Дмитрия Кулебы. Об этом Петер Сийярто сообщил в Facebook.

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Венгерский дипломат утверждает, что несколько дней назад глава Дмитрий Кулеба позвонил послу Украины в Будапеште. Глава украинского МИД якобы консультировал посла про возможность влияния на результаты выборов в Венгрии. Сийярто не уточнил, откуда у него появилась такая информация.

Что ответили в Украине?

В то же время, Дмитрий Кулеба выразил сожаление и назвал такие заявления своего коллеги "чепухой". По его словам, Киев никогда не вмешивалась в личные дела Будапешта, в отличие от поведения Венгрии в Украине.

"Обидно видеть, как ради краткосрочной предвыборной выгоды министр Сийярто готов придумывать чепуху и разрушать наши с ним отношения, которые мы так долго выстраивали. Если орден от Лаврова для него более важен, чем отношения со мной, то стоит так прямо и сказать", — сказал Кулеба в комментарии "Европейской правде".

Напомним, 29 марта венгерские журналисты выяснили, что российские хакеры годами имели доступ к IT-cистемам МИД Венгрии. В венгерской оппозиции требуют, чтобы Петер Сийярто покинул свою должность после этого скандала.

Ранее, 25 марта в Будапеште заявили, что не позволят поставлять оружие в Украину через территорию Венгрии. Министр иностранных дел Венгрии добавил, что страна будет продолжать покупать нефть и газ из России.