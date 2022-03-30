Угорщина звинуватила Київ у втручанні у вибори: з'явилася реакція України

Глава МЗС України Дмитро Кулеба назвав заяви свого колеги "нісенітницею" та додав, що Київ ніколи не втручався у внутрішні справи Будапешта.

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Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто звинуватив Київ у втручанні в парламентські вибори в країні, що відбудуться 3 квітня. Він розповів, що про це йшлося в телефонній розмові посла України та Дмитра Кулеби. Про це Петер Сіярто повідомив у Facebook.

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Угорський дипломат стверджує, що кілька днів тому голова Дмитра Кулеба зателефонував послу України в Будапешті. Глава українського МЗС нібито консультував посла щодо можливості впливу на результати виборів в Угорщині. Сіярто не уточнив, звідки з'явилася така інформація.

Що відповіли в Україні?

Водночас Дмитро Кулеба висловив жаль і назвав такі заяви свого колеги "нісенітницею". За його словами, Київ ніколи не втручався в особисті справи Будапешта, на відміну від поведінки Угорщини в Україні.

"Прикро бачити, як заради короткострокової передвиборної вигоди міністр Сіярто готовий вигадувати нісенітницю та руйнувати наші з ним стосунки, які ми так довго вибудовували. Якщо орден від Лаврова для нього важливіший, ніж стосунки зі мною, то варто так прямо й сказати", — сказав Кулеба в коментарі "Європейській правді".

Нагадаємо, 29 березня угорські журналісти з'ясували, що російські хакери роками мали доступ до IT-систем МЗС Угорщини. В угорській опозиції вимагають, щоб Петер Сіярто залишив свою посаду після цього скандалу.

Раніше, 25 березня, у Будапешті заявили, що не дозволять постачати зброю в Україну через територію Угорщини. Міністр закордонних справ Угорщини додав, що країна продовжуватиме купувати нафту та газ із Росії.