Російські хакери роками мали доступ до інформації МЗС Угорщини, — ЗМІ

Після скандалу в угорській опозиції вимагали, щоб глава МЗС Петер Сіярто залишив свою посаду.

Російські хакери, підтримувані російськими структурами, протягом 10 років мали доступ до IT-систем Міністерства іноземних Справ Угорщини на чолі з Петером Сіярто. Навіть під час війни Росії проти України деякі хакери мали доступ до інформації, яка передається через мережу угорського дипломатичного відомства. Про це повідомляє угорське видання Direct36.

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В угорській опозиції заявили, що Петер Сіярто має піти з посади глави МЗС через те, що сталося.

"МЗС не може очолювати людина, яка навмисно наражає країну на інтереси Росії", — заявили вони.

Уже в другій половині 2021 року з'ясувалося, що росіяни повністю зламали комп'ютерну мережу та внутрішнє листування МЗС, а також зламали зашифровану мережу, яка використовується для передачі державної та дипломатичної інформації. Ця інформація була з графою "обмежена" та "конфіденційна", тому росіяни могли заздалегідь знати, що думають і що планують угорські зовнішньополітичні відомства. Крім того, немає жодних ознак того, що угорський уряд публічно протестував проти Росії у зв'язку з такими діями.

Журналісти вважають, що прем'єр-міністр Віктор Орбан зрадив інтереси Угорщини Росії не лише за рахунок довгострокового газового контракту, кредиту для АЕС Paks 2, а й за рахунок розміщення російських шпигунів у Будапешті та навмисного демонтажу кіберзахисту угорського уряду. Крім того, у ЗМІ звертають увагу, що Сіярто невипадково отримав нагороду від глави МЗС Росії Сергія Лаврова, тому міністр також перешкоджає спільній європейській акції проти російської агресії.

Нагадаємо, 25 березня Петер Сіярто заявив, що Угорщина не дозволить постачати зброю в Україну через свою територію. Крім того, він заявив, що Будапешт не збирається відмовлятися від постачання російського газу та нафти.

Раніше, 3 березня в Будапешті розблокували постачання потужних систем протиповітряної оборони.